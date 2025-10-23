鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-23 22:51

綜合外媒報導，伺服器製造商美超微 (Super Micro Computer) 周四 (23 日) 調降 2026 會計年度第一季 (截至 9 月 30 日) 營收預期，主因部分客戶推遲 AI 伺服器訂單交付時程，導致短期收入遞延。不過，公司維持全年展望不變，並強調 AI 需求依然強勁。

延遲出貨拖累財測！美超微下修Q1營收至50億美元 盤中股價挫逾7%(圖：REUTERS/TPG)

美超微預估，2026 會計年度第一季營收約為 50 億美元，低於先前預測的 60 億至 70 億美元區間，也不及分析師預估的約 65 億美元 (LSEG 與 FactSet 數據)。

消息傳出後，美超微盤前股價下跌約 3%，開盤後延續頹勢挫跌 7.03%，每股暫報 48.81 美元，不過今年以來仍累漲逾七成。

美超微執行長梁見後 (Charles Liang) 表示，延後的訂單將於第二季入帳，公司預期全年業績將彌補第一季的短缺。他指出：「我們看到客戶需求正在加速，美超微在人工智慧 (AI) 市場的市占率持續擴大。」他並特別提到，市場對公司新推出的液冷 AI 伺服器系統 (Liquid-cooled Systems) 反應熱烈。

美超微執行長梁見後樂觀看待市占率持續擴大。(圖：REUTERS/TPG)

該公司同時重申 2026 會計年度全年營收預測至少 330 億美元，高於華爾街平均預估的 31.9 億美元，並指出目前已取得超過 120 億美元的新訂單，將於下季交付。美超微強調，這反映 AI 基礎設施需求依舊「極為強勁」。