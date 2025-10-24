iPhone Air只能當備用機？蘋果史上最薄iPhone賣不動

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-24 04:00

相較於蘋果 (AAPL-US) iPhone 17 系列推出後迅速贏得市場青睞，iPhone Air 在線下、線上市場的表現相對平淡。

據《科創板日報》周四（23 日）報導，在上海市區多家蘋果授權自營店、授權經銷店，消費者可以見到 iPhone Air 真機，該款機型做工精緻，上手輕薄，厚度目測約兩枚 1 元硬幣疊加。

與 iPhone 17 系列發售時「一機難求」的盛況不同，iPhone Air 顯得門庭冷清，咨詢者寥寥。

面對記者詢問是否推薦購買，店內銷售人員直言：「做不了主力機，更適合做備用機。」

「基本上買 iPhone Air 的人，主要將其作為備用機或者是喜歡機身設計、上手手感。這款機型續航能力挺一般的，鏡頭也只有一顆，僅能滿足日常拍攝需求。」該銷售人員表示。

「超薄的機型，注定要捨棄部分性能，這是沒辦法的。」

蘋果官方數據也顯示，iPhone Air 在影片播放續航上表現平平，僅 27 小時，遠低於 iPhone 17 Pro Max 的 37 小時，也不如標準版 iPhone 17 的 30 小時。

「如果平常辦公室或家裡可以充電的地方比較多，可以把它當主力機，續航能力是這款機型最大的問題。」蘋果線下門市銷售人員強調。

iPhone Air 線上渠道的供應情況進一步印證市場平淡反應。蘋果官網顯示，其所有顏色的 256GB 版本均有現貨，支持即時取貨或 3 小時配送上門；512GB 與 1TB 版本則需排隊至 10 月 31 日至 11 月 7 日。