鉅亨網編譯段智恆 2025-10-23 00:40

‌



全球金價今年驚人飆升逾五成，創下自 1979 年以來最大年度漲幅，但市場熱潮正邁入新階段。隨著西方投機資金取代新興市場央行成為主要推動力，黃金波動加劇、漲多回檔壓力上升。不過，多數分析師仍預期，儘管央行買盤可能放緩，2026 年前金價仍將維持高檔。

FOMO買盤退場後 金價進入健康修正還是泡沫警訊？(圖：REUTERS/TPG)

金價年漲 54% 創紀錄 FOMO 買盤推動行情過熱

‌



今年以來，金價累計上漲約 54%，突破每盎司 3,000 美元與 4,000 美元兩大關卡，本周一更觸及歷史新高 4,381 美元，遠超市場一年前預期的 2,941 美元水準。世界黃金協會 (WGC) 資深策略師 John Reade 指出，金價走勢的「性質已改變」，主要由西方投資人推動，而非過去兩年主導市場的新興市場買盤，「這意味著市場不確定性與波動性將升高」。

近期金價漲勢受到政治緊張、美國關稅政策不確定與「錯失恐懼症」(FOMO)情緒推升。然而，在連續創高後，本周二金價急挫 5%，創五年最大單日跌幅。分析師認為，這波回檔屬於健康修正。瑞士寶盛 (Julius Baer) 分析師 Carsten Menke 表示：「在如此劇烈的上漲後出現盤整並不意外，基本面仍對金價有利。」

美國降息助攻 金價漲幅勝歷次寬鬆周期

黃金自美國聯準會 (Fed)9 月啟動降息以來上漲約 20%，漲勢遠超以往寬鬆周期。根據牛津經濟研究院(Oxford Economics) 分析，本次情況異於歷史——美股仍處高檔且通膨高於目標水準。MKS PAMP 金屬策略主管 Nicky Shiels 指出：「當 Fed 在股市高檔降息時，市場處於『萬物泡沫』(Everything Bubble)狀態，金價若突破 4,500 美元，勢必延續散戶的 FOMO 買盤。」

目前金價較兩年前幾乎翻倍，已超越 1980 年通膨調整後的高點 3,590 美元 (當時名目高點為 850 美元)。分析人士指出，這波漲勢的速度與規模均屬歷史罕見。

股市與保值買盤並行 恐觸發追繳壓力與獲利回吐

市場專家警告，投資人同時湧入股市與黃金市場的現象需保持警覺。歷史上，若股市突然回調，投資人為籌措現金或應付保證金追繳 (Margin Call)，往往會被迫拋售黃金等避險資產。滙豐(HSBC) 分析師 James Steel 指出：「部分金市買盤是為了避險股市下跌風險，但股市修正也可能反過來迫使投資人出清黃金部位。」

與此同時，央行與機構投資人也在評估持有比例。MKS PAMP 的 Nicky Shiels 表示，隨著金價暴漲，部分長期投資機構可能因投資組合權重超標而進行減碼，以降低風險。雖然新興市場央行的買盤預計將持續多年，但金價上漲已自動提高其外匯儲備的估值，即便買盤放緩也難以扭轉多頭格局。

然而，若 2026 年後投資人動能減弱、實體需求轉疲，實體黃金供應過剩恐開始壓抑價格。根據貿易數據監測機構 (Trade Data Monitor)，今年 1 至 9 月中國黃金進口量按重量計年減 26%，印度 1 至 7 月進口量亦下降 25%。

市場進入高波動新階段 分析師仍看多長期走勢

儘管短線波動劇烈，市場多數分析師仍認為金價長期基本面穩固。地緣政治緊張、美國關稅政策不確定性與主要央行的結構性買盤，仍為支撐金價的關鍵力量。