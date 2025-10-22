鉅亨網編譯段智恆 2025-10-22 20:10

特斯拉 (TSLA-US) 在美國召回共 12,963 輛車輛，原因是一項電池組零件存在缺陷，可能導致車輛突然失去動力。美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周三 (22 日) 表示，這項問題可能增加發生事故的風險。

財報前夕爆召回！特斯拉近1.3萬輛電池瑕疵車緊急維修(圖:Reuters/TPG)

根據 NHTSA 公告，召回車輛包含部分 2025 年款 Model 3 與 2026 年款 Model Y，若電池組內的接觸器 (Contactor) 出現故障，駕駛可能無法加速車輛。特斯拉表示，將免費更換受影響的電池接觸器零件。

目前特斯拉已發現與此問題相關的 36 起保固申訴與 26 起現場通報，但公司指出，尚未接獲任何因該缺陷導致的事故、傷亡或財損通報。特斯拉尚未就此事回覆《路透》的置評請求。

這起召回事件發生之際，美國監管機構正加大對特斯拉安全問題的審查。NHTSA 本月稍早才宣布，將針對約 288 萬輛配備「完全自動駕駛」(Full Self-Driving, FSD) 系統的特斯拉車輛展開調查，因已接獲超過 50 起交通違規與多起事故通報。

此舉也反映出，隨著新任 NHTSA 主管上任，監管單位正加強對特斯拉先進駕駛輔助系統的審查力道。