金多多！黃金現貨平台日均成交值年增飆近5倍 法人看好「金、股」齊揚
鉅亨網記者張韶雯 台北
上週國內金價飆破 1 錢 1 萬 6、臺銀黃金存摺亦漲破 4300 元，受惠於櫃買中心將黃金現貨交易平台的最小交易單位調降，今 (22) 日公布黃金現貨市場熱度爆發，成交值與參與人數雙雙創下歷史新高。這不僅顯示黃金投資門檻大幅降低後，有效擴大市場參與，並反映近期國際金價的強勁多頭趨勢。富蘭克林證券投顧分析，儘管短線金價可能高檔震盪，但在多重利多因素支撐下，金價未來仍有機會持續走高。
櫃買中心副總經理李淑暖表示，為因應近期國際黃金現貨價格頻創新高，並降低投資門檻，自今年 10 月 1 日起，櫃買黃金平台將最小交易單位由 1 台兩（約 37.5 公克）縮小為 1 台錢（約 3.75 公克），有利於小資族參與。
今年來截至 10 月 21 日，當月日均成交值已衝破 7,391.5 萬元，不僅刷新歷年新高，與去年同期 1,301.5 萬元相比，增幅更高達 467.9%；單月累積交易投資人數也激增至 5,412 人，較 9 月成長超過 5 倍。今年來截至 10 月 21 日的成交金額約 58.69 億元，已遠超去年全年 16.2 億元的水準，證明降低門檻成功吸引大量投資人參與。
富蘭克林證券投顧指出，雖然金價在累積大幅漲幅後，短線可能出現強勁賣壓或高檔震盪，但中長期而言，金價仍維持多頭格局。預期金價持續上漲的支撐力量來自四大面向：首先是聯準會（Fed）重啟降息：寬鬆預期將削弱美元，對黃金有利。其次地緣政治風險：貿易與地緣政治變數猶存，黃金避險需求不減。第三來自各國央行持續保持強勁的黃金儲備買盤，最後是中印傳統黃金消費旺季即將到來。
富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬 ‧ 蘭德更強調，貿易緊張、逆全球化將可能導致更嚴重的通膨，若情勢升級，黃金未來可能扮演更關鍵的角色。他認為，金價上漲是由實際基本面驅動，新的黃金應用場景正在被創造，有助於支撐金價。
值得注意的是，過往黃金常被視為資金避風港，暗示股市可能面臨風險。然而，今年以來出現罕見的「金股齊揚」現象：美股與黃金連袂走強，持續刷新歷史高點。數據分析顯示，自 2000 年以來，在黃金與史坦普 500 指數滾動 12 個月報酬率均超過 10% 的期間，後續一年的美股平均報酬率高達 12.7% ，高於長期平均的 9.5% 。
這證明了金價走強並非股市的利空因素，反而常伴隨強勁的經濟動能。在高金價環境下，富蘭克林投顧指出，當前已成為金礦業史上最賺錢的時期，尤其看好兼具併購題材與爆發成長潛力的中小型金礦股。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
