美股主要指數周三 (22 日) 開盤表現平淡，Netflix 財報不如預期壓抑市場情緒，投資人在高風險的財報季中謹慎觀望。標普 500 指數徘徊在歷史高點附近，企業整體獲利仍顯韌性，多數公司超出市場預期。雖然近期漲勢趨緩，但優於預期的財報結果在一定程度上提振了投資信心。

〈美股早盤〉主要指數平盤波動 Netflix財報失色拖累市場情緒(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌逾 60 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 30 點或近 0.1%，標普 500 指數漲 0.1%，費城半導體指數跌 1.0%。

美國股市期貨周三走勢震盪，投資人持續消化企業財報與地緣政治消息，市場情緒仍受貿易、政府關門與金價暴跌影響。黃金與白銀價格延續周二重挫走勢，金價盤中一度重挫逾 2%，逼近每盎司 4,000 美元，創十多年來最大單日跌幅。

企業財報兩樣情 科技與金融股表現分歧

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)上漲，因市場傳出正與人工智慧 (AI) 新創 Anthropic 洽談價值數十億美元的雲端運算合作案。華納兄弟探索 (WBD-US) 則上漲，據報正考慮出售公司業務，潛在買家包括 Netflix 與康卡斯特(CMCSA-US)。

XS.com 市場分析師 Linh Tran 指出：「財報結果將成為決定行情能否續漲的關鍵。科技業獲利預期上修，消費與金融板塊亦受惠於需求韌性與利差擴大，若表現持續亮眼，市場信心有望回升。」

歐股震盪：能源股撐盤、奢侈品牌承壓

歐洲股市周三波動劇烈，Stoxx 600 指數小幅震盪。消費品與服務類股領跌，L’Oreal、Hermès 與愛迪達 (Adidas) 財報均不及預期，拖累整體板塊表現；能源股則受油價上漲提振，成為撐盤要角。

個股方面，巴克萊銀行調升財測並宣布 5 億英鎊庫藏股計畫，股價上揚；塗料商 Akzo Nobel 下修獲利預期，股價下跌；丹麥藥廠諾和諾德 (NVO-US) 股價再跌逾 3%，該公司預告下月將召開股東會改組董事會。

策略機構 Jefferies 分析師 Mohit Kumar 指出：「市場情緒仍偏謹慎，目前若出現一波回調反而健康，有助清除過多的多頭部位，為後市重新布局創造空間。」

金銀暴跌 獲利了結引發技術性修正

黃金價格持續重挫，繼週二暴跌後再跌逾 2%，連續兩日下探年內低點。白銀同樣延續前一日 7.1% 的跌勢。黃金今年以來的漲勢曾受央行購買與市場對先進國家財政惡化的憂慮推升，但近期漲幅過快，引發技術性修正與獲利了結賣壓。

瑞銀 (UBS) 多元資產策略師 Anthi Tsouvali 表示：「我們對金價長線仍持正向看法，但由於此前漲勢過快，目前的回檔屬於健康修正。」《彭博》策略師 Ven Ram 則指出：「黃金這波五年來最大跌勢，提醒投資人市場仍充滿泡沫，只要少數人搶先離場，就可能引發連鎖拋售。」

此外，市場仍受宏觀風險牽動。美國政府關門進入史上第二長紀錄，導致部分經濟數據延遲公布；美中貿易緊張持續，美國總統川普預告將與中國國家主席習近平會面，並稱雙方可望達成「好協議」，但也坦言會談可能延後。

與此同時，俄羅斯再度對烏克蘭發動多起無人機與飛彈攻擊，使地緣政治風險升溫。歐洲防務股 Rheinmetall 與 Hensoldt 均走高。

截至台北時間周三（22 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.05%，至每股 442.39 美元

美國電動車龍頭特斯拉將於周三美股盤後公布 2025 會計年度第三季財報，市場預期美國買家趕在電動車稅務抵減到期前的搶購潮，將推動營收回升。不過，投資人更關注執行長馬斯克對未來成長的展望，包括新款平價車型銷售動能與自駕計程車 (Robotaxi) 進展。

Beyond Meat(BYND-US) 早盤股價上漲 48.90%，至每股 5.39 美元

植物肉製造商 Beyond Meat 股價本周再度掀起市場熱議。該公司股價周三美股盤前一度飆漲 100%，推升其 4 個交易日累計漲幅接近 1,300%，宛如重現過去的「迷因股」狂潮。截稿前，該股上漲 71.27%，每股暫報 6.20 美元。

美泰兒 (MAT-US) 早盤股價下跌 6.27%，至每股 17.64 美元

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根大通交易員正緊盯三大潛在裂痕：AI 領域的兆級資本支出可能引發巨額融資缺口，消費信貸中汽車貸款違約率攀升，以及企業信貸出現減記訊號。然而，該行研判這些目前仍屬「尾部風險」，消費與企業信貸波動更多是向疫情前水準的「正常化回歸」，系統性風險尚未顯現。