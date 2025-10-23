鉅亨網編譯段智恆 2025-10-23 00:00

南韓財政部長具潤哲 (Koo Yun Cheol) 周三 (22 日) 受訪表示，首爾與華府目前將焦點放在總額 3,500 億美元投資協議的具體架構設計，而非外界所傳的貨幣互換機制。此舉顯示，雙方正尋求以更具靈活性的金融組合方案，分擔匯率與資金部署風險。

不是互換是投資！美韓3500億美元大談判焦點在誰出錢、怎麼投(圖:Reuters/TPG)

非以貨幣互換為主 美方憂韓元市場衝擊

受消息激勵，韓元周三盤中一度升值 0.3% 至 1 美元兌 1428.11 韓元，為當日高點附近，雖尾盤回吐部分漲幅，但仍為新興市場中表現最佳貨幣之一。

具潤哲指出，協議細節尚未定案，目前正研擬以「直接投資、貸款與政府擔保」等方式組成平衡的投資架構。他補充，是否需要貨幣互換以及規模大小，將取決於最終協議設計，「可能完全不需要，也可能只在有限範圍內安排。」

韓方盼 APEC 峰會敲定協議 強調談判槓桿提升

美國總統川普預計下周出席在韓國慶州舉行的亞太經合會 (APEC) 峰會，並將分別與南韓總統李在明及中國國家主席習近平舉行雙邊會談。具潤哲表示，政府目標是在峰會期間完成協議並正式宣布。

南韓國務總理金民錫上月曾警告，若沒有貨幣互換協議，大規模投資承諾可能對韓國經濟造成衝擊。韓國央行本周初也指出，若不影響匯市穩定，政府每年最多僅能提供約 200 億美元資金。具潤哲此次表態顯示，首爾將重點轉向投資架構而非互換機制，藉此在談判中爭取更大籌碼。

南韓總統政策室長金永範 (Kim Yong-beom) 與產業部長金正寬 (Kim Jung-Kwan) 周三再度飛往華府，預計將與美方官員進一步協商細節。知情人士透露，雙方在投資條款與貿易讓步上仍有分歧，但韓方希望能在峰會前完成協議文本。

日美先前 5500 億美元協議成參考 汽車關稅成焦點

美韓談判的延宕部分源於美日先前簽署的 5,500 億美元投資協議。該協議雖於 9 月簽署，但其中條款引發爭議——若日本未在 45 天內為川普指定項目提供資金，美方可考慮調高關稅。韓國方面認為，這使談判需更謹慎，並要求確保條件對等。

由於美韓協議遲未落定，韓國汽車仍被課以 25% 的進口關稅，相較日本車廠在新協議下的 15% 稅率，明顯處於劣勢。具潤哲表示，首爾多次向美方反映不公平處境，但華府目前對此反應冷淡。若最終稅率統一至 15%，韓國將失去先前在美出口的零關稅優勢。

啟動韓元 24 小時交易 推動 AI 與創新經濟

具潤哲同時透露，政府正加快啟動韓元 24 小時交易制度的計畫，以提升市場可近性，降低外資對韓股的「韓國折價」。他表示，這也是韓國邁向 MSCI 已開發市場指數納入的重要前提，技術作業已在進行中。