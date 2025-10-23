不是互換是投資！美韓3500億美元大談判焦點在誰出錢、怎麼投
鉅亨網編譯段智恆
南韓財政部長具潤哲 (Koo Yun Cheol) 周三 (22 日) 受訪表示，首爾與華府目前將焦點放在總額 3,500 億美元投資協議的具體架構設計，而非外界所傳的貨幣互換機制。此舉顯示，雙方正尋求以更具靈活性的金融組合方案，分擔匯率與資金部署風險。
非以貨幣互換為主 美方憂韓元市場衝擊
具潤哲在接受《彭博電視》訪問時指出，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 等官員擔心若資金一次性投入，恐引發首爾外匯市場短期震盪，因此雙方正討論如何分階段運作，以避免韓元出現過度波動。他強調：「貝森特部長充分理解韓國外匯市場面臨的挑戰，並已在內部討論應對措施。」
受消息激勵，韓元周三盤中一度升值 0.3% 至 1 美元兌 1428.11 韓元，為當日高點附近，雖尾盤回吐部分漲幅，但仍為新興市場中表現最佳貨幣之一。
具潤哲指出，協議細節尚未定案，目前正研擬以「直接投資、貸款與政府擔保」等方式組成平衡的投資架構。他補充，是否需要貨幣互換以及規模大小，將取決於最終協議設計，「可能完全不需要，也可能只在有限範圍內安排。」
韓方盼 APEC 峰會敲定協議 強調談判槓桿提升
美國總統川普預計下周出席在韓國慶州舉行的亞太經合會 (APEC) 峰會，並將分別與南韓總統李在明及中國國家主席習近平舉行雙邊會談。具潤哲表示，政府目標是在峰會期間完成協議並正式宣布。
南韓國務總理金民錫上月曾警告，若沒有貨幣互換協議，大規模投資承諾可能對韓國經濟造成衝擊。韓國央行本周初也指出，若不影響匯市穩定，政府每年最多僅能提供約 200 億美元資金。具潤哲此次表態顯示，首爾將重點轉向投資架構而非互換機制，藉此在談判中爭取更大籌碼。
南韓總統政策室長金永範 (Kim Yong-beom) 與產業部長金正寬 (Kim Jung-Kwan) 周三再度飛往華府，預計將與美方官員進一步協商細節。知情人士透露，雙方在投資條款與貿易讓步上仍有分歧，但韓方希望能在峰會前完成協議文本。
日美先前 5500 億美元協議成參考 汽車關稅成焦點
美韓談判的延宕部分源於美日先前簽署的 5,500 億美元投資協議。該協議雖於 9 月簽署，但其中條款引發爭議——若日本未在 45 天內為川普指定項目提供資金，美方可考慮調高關稅。韓國方面認為，這使談判需更謹慎，並要求確保條件對等。
由於美韓協議遲未落定，韓國汽車仍被課以 25% 的進口關稅，相較日本車廠在新協議下的 15% 稅率，明顯處於劣勢。具潤哲表示，首爾多次向美方反映不公平處境，但華府目前對此反應冷淡。若最終稅率統一至 15%，韓國將失去先前在美出口的零關稅優勢。
他指出，韓元近期走弱主要反映市場對協議未完成的擔憂。一旦投資與關稅問題獲得解決，「相關不確定性將自然消退。」
啟動韓元 24 小時交易 推動 AI 與創新經濟
具潤哲同時透露，政府正加快啟動韓元 24 小時交易制度的計畫，以提升市場可近性，降低外資對韓股的「韓國折價」。他表示，這也是韓國邁向 MSCI 已開發市場指數納入的重要前提，技術作業已在進行中。
除金融改革外，韓國政府正積極投資人工智慧 (AI)、數位轉型與深科技產業，以應對人口老化、出生率下降與債務攀升等結構性挑戰。具潤哲說：「我們並非單純擴張預算，而是將支出集中於能轉化生產力的關鍵技術。」他並指出，即使創新項目僅部分成功，也可能帶來如高頻寬記憶體般的突破性成果，提升長期經濟成長與財政穩定。
