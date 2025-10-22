鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-22 19:37

‌



美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 將於周三 (22 日) 美股盤後公布 2025 會計年度第三季財報，市場預期美國買家趕在電動車稅務抵減到期前的搶購潮，將推動營收回升。不過，投資人更關注執行長馬斯克對未來成長的展望，包括新款平價車型銷售動能與自駕計程車 (Robotaxi) 進展。

〈財報前瞻〉稅務優惠撐不住！特斯拉Q3淨利恐年減25% 銷量換來利潤流血(圖:Reuters/TPG)

稅務抵減激勵買氣 預估營收年增 4.2%

‌



根據 LSEG 彙整的市場預測，特斯拉第三季營收可望達 262.4 億美元，年增約 4.2%；但獲利表現預料不如去年，《彭博》數據顯示，淨利可能年減 25%。Visible Alpha 的分析師預估，扣除監管積分後的汽車毛利率約 15.6%，低於去年同期的 17.05%。

這波財報成長主要受惠於美國 7,500 美元電動車購車抵減 (Tax Credit) 在 9 月底到期前的需求高峰。不過，稅務優惠到期後的銷售動能令人憂慮，尤其特斯拉新推出的 Model 3 與 Model Y「Standard」平價版本雖降價約 5,000 至 5,500 美元，但也因縮小電池、改用功率較低的馬達並刪減部分功能而壓低利潤。公司同時調降高階款租賃價格以刺激需求。

馬斯克押注 AI 願景 股價高估惹爭議

儘管連年獲利萎縮，特斯拉股價過去 12 個月仍翻倍上漲，帶動公司市值突破 1.4 兆美元。市場普遍認為，投資人已將焦點從電動車轉向馬斯克的人工智慧 (AI) 與自動駕駛願景。

科技研究機構 Futurum Group 執行長 Daniel Newman 表示：「特斯拉的故事從來不是關於這一季的業績，而是關於它是否能不斷創新、轉向未來。」

自駕計程車進展受關注 第四季銷售恐驟降

投資人預期，馬斯克將在本次財報會中更新自駕計程車計畫的進展。他先前表示，特斯拉的自駕計程車年底前將能服務美國一半人口。Cantor Fitzgerald 分析師在報告中指出，市場最想知道的是特斯拉在第四季與 2026 年的自駕車營運規模，包括車隊數量、累積行駛里程與服務區域。

然而，特斯拉的主力仍在汽車銷售。隨著川普政府撤回鼓勵電動車採購的聯邦政策、稅務抵減到期，第四季交車量恐出現明顯下滑。

Barclays 分析師 Dan Levy 預測，本季交車量可能降至 42.5 萬輛，低於市場共識的 44.8 萬輛，也遠低於第 3 季的 49.7 萬輛。《彭博》分析師 Steve Man 直言：「用『墜崖式下滑』來形容一點也不為過。」

隨著獲利預期持續下修，市場估特斯拉 2025 年每股盈餘將降至 1.75 美元，僅為半年前預期的 2.66 美元。即使如此，投資人仍押注馬斯克的 AI 夢想。