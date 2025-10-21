油價崩、Fed要降息！華爾街大師預告10年期美債殖利率跌至3.75%

鉅亨網編譯段智恆 2025-10-21 21:00

根據《彭博》報導，雅迪尼研究公司 (Yardeni Research Inc.) 總裁雅迪尼 (Ed Yardeni) 表示，隨著國際油價持續走跌，美國 10 年期公債殖利率可能回落至 3.75%，創下逾一年來新低。

雅迪尼指出，油價下滑與公債殖利率長期呈現高度連動，主因油價變化直接影響通膨走勢。若油價續跌，加上聯準會 (Fed) 下周如市場預期降息，殖利率有望進一步回落。

他在 10 月 20 日發布的報告中寫道：「市場對全球經濟放緩的憂慮與石油供應過剩，正將美國西德州中級原油 (WTI) 價格推至疫情復甦以來最低點。這將有助於壓低整體消費者物價通膨，並提升消費者購買力。」

報告指出，這一趨勢可能進一步支撐美債價格走勢，因投資人對降息押注升溫、美國地區性銀行再度引發市場不安。美東時間週五上午 5 時 45 分，10 年期美債殖利率報 3.97%，較月初下滑約 18 個基點。

自 1 月油價高點每桶 80 美元跌至本週二低於 58 美元以來，美債市場同步反彈。然而，這波債券漲勢的特殊之處在於，它與股市漲勢同時發生，顯示市場押注經濟將「軟著陸」——成長放緩足以抑制通膨，但不至於引發衰退。