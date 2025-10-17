鉅亨網編譯段智恆 2025-10-17 19:40

根據《彭博》周五 (17 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 準備在本月再度降息，因就業市場疲弱的風險目前凌駕通膨疑慮。不過，這種平衡恐難持續太久，2026 年前的利率走向正變得愈發不確定。

Fed降息快來了？鮑爾釋鴿派訊號 但明年恐沒那麼快(圖：REUTERS/TPG)

就業疲軟促 10 月降息預期

Fed 內部多位官員仍主張謹慎行事，指出物價多年高於目標區間，且面臨新的上行壓力。即便部分官員願意在今年再降兩次息，也對後續路徑信心不足。

目前經濟數據呈現矛盾：成長與消費依舊穩健，但企業招聘顯著放緩。政府關門導致部分統計暫停發布，使決策依據更加模糊。Fed 官員近來的公開談話也顯示內部意見分歧加劇。

Fed 主席鮑爾必須在這些歧見中維持政策共識。他警告，若延遲行動可能加劇就業風險，暗示在 10 月 29 日決策會議上將啟動新一輪降息。

過去數月的疲弱新增就業與對前期數據的大幅下修，已推翻「勞動市場仍強勁」的普遍觀點。鮑爾形容當前為「低招聘、低裁員」的微妙平衡，並警告這種穩態恐難長久：「若職缺再下降，失業率可能隨之上升。」

市場普遍預期 Fed 本月將降息 1 碼 (25 個基點)，12 月再降 1 碼，與上月決策會議的預測中值相符。不過前聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 認為，若通膨與成長持續偏強，12 月降息仍存在變數。

內部立場分歧 2026 年政策難預測

目前有 8 位官員預測明年不會再降息，顯示鷹派勢力仍強。部分官員憂心美中貿易摩擦再起，可能推升物價。舊金山聯準銀行前顧問馬希迪 (Tim Mahedy) 指出：「距離上次通膨達標已過 54 個月，雖然就業風險存在，但新一輪關稅威脅同樣可能再度推高物價。」

支持降息的主力原為理事華勒 (Christopher Waller) 與鮑曼 (Michelle Bowman)，兩人皆強調就業為首要憂慮。不過，川普任命的新任理事米蘭 (Stephen Miran) 近期上任後主張更激進的降息步調，雖仍屬少數意見，但其影響力正在浮現。

除了經濟前景，Fed 內部人事變動也將牽動明年的政策方向。鮑爾主席任期將於明年 5 月屆滿，川普已表示將任命一位支持低利率政策的接任者。明年具有投票權的兩位區域銀行總裁——克里夫蘭的哈瑪克 (Beth Hammack) 與達拉斯的蘿根 (Lorie Logan)——皆表態傾向謹慎降息。