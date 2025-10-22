華納兄弟探索開放出售選項激勵股價大漲逾11% 傳Netflix、康卡斯特皆表達興趣

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-22 00:08

‌



華納兄弟探索周二宣布擴大戰略審查並開放出售選項。(圖:Reuters/TPG)

擁有 CNN、HBO Max 和《哈利波特》系列的華納兄弟探索，今年 6 月宣布計劃在明年前分拆為兩家獨立公司，將成長中的串流和影視事業（華納兄弟），以及成長較慢的傳統有線電視網路事業（探索全球）分拆。

‌



該公司周二表示，在收到多方「主動表達的興趣」後，已啟動全面戰略替代方案審查。公司強調，在進行審查的同時，仍會繼續推進先前宣布的分拆計劃。

拒絕派拉蒙多次出價

知情人士透露，華納兄弟探索在拒絕派拉蒙多次不同出價，以及另一家公司高於派拉蒙的報價後，決定公開宣布已收到多方興趣。

派拉蒙以外的潛在買家有多認真仍不清楚。一位知情人士表示，Netflix 對收購傳統媒體資產並無興趣，但不希望華納兄弟探索以低價賣給其他買家。

對於只想要華納兄弟探索影視和串流資產的買家來說，在今年稍後分拆完成後收購，稅務上更有利。

派拉蒙和華納兄弟探索發言人拒絕評論。Netflix 和康卡斯特未立即回應置評請求。

債務壓力沉重

自 2022 年華納媒體 (WarnerMedia) 與探索公司 (Discovery Inc.) 合併以來，華納兄弟探索面臨越來越大的財務挑戰，合併讓公司背負超過 400 億美元債務。此後該公司積極削減成本，重整內容管線，並聚焦《哈利波特》和《權力遊戲》衍生作品等獲利特許經營權。