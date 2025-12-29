鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-29 08:18

美國總統川普週日（28 日）表示，在他與烏克蘭總統澤倫斯基於佛羅里達的會面後，結束俄烏戰爭的談判已有明顯進展，但川普也承認領土問題仍存在棘手爭議。

根據《CNBC》報導，川普在會後對記者表示：「我確實認為我們已經很接近，也許非常接近達成協議。」

澤倫斯基在發言中表示，這次和平談判是一次「非常棒的討論」，美國對烏克蘭的安全保障「100% 達成共識」，不過，川普對該部分的評估略低一些，表示雙方已完成 95% 的談判。

澤倫斯基指出：「我們一致認為，安全保障是實現持久和平的重要里程碑。」他同時透露，川普將在下個月主持與烏克蘭及歐洲領導人的會議，持續推進和平計畫。

領土爭議仍是主要障礙

當被問及尚未解決的議題時，川普表示，關鍵是「土地問題」。

他說：「有些土地已經被佔領，有些土地可能還在爭奪之中，但接下來幾個月可能會被完全控制，因此現在達成協議會更有利。」

根據《路透》報導，澤倫斯基此前表示，他希望能緩和美國提出的要求烏克蘭部隊完全撤出東部頓巴斯地區的方案，這是俄羅斯的要求，使烏克蘭可能須放棄部分現由其控制的領土。

川普與澤倫斯基週日均表示，頓巴斯的未來尚未確定。川普說：「這個問題尚未解決，但已接近達成共識。這是一個非常棘手的議題。」

此前，川普在 Truth Social 發文稱，他在與澤倫斯基會談前，已與俄羅斯總統普丁進行了一次「良好且非常有成效的電話通話」。

川普表示，會談結束後，他計畫再次致電普丁。

此次會談於川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）度假村舉行，正值俄烏戰爭將近四年的關鍵時刻。

澤倫斯基週日早些時候抵達佛羅里達，他表示雙方將討論經濟與安全協議，以及仍是烏克蘭與俄羅斯主要爭議點的「領土問題」。

澤倫斯基曾表示，一份二十點的和平提案大約已經完成九成，但尚不清楚談判結果是否能被普丁接受。

烏克蘭與俄羅斯達成協議的主要障礙包括普丁最渴望的頓巴斯地區、烏克蘭的美國安全保障，以及歐洲最大核電廠的地位問題。

俄羅斯持續攻擊加劇壓力

據報導，俄羅斯近幾個月在戰場上取得進展，聲稱已控制烏克蘭東部更多地區，且俄方官員多次堅持要求烏克蘭交出整個頓巴斯地區，即使其中部分地區仍由基輔控制。

《路透》指出，週六俄羅斯對烏克蘭首都及其他地區發動數百枚飛彈與無人機攻擊，導致部分首都地區斷電及停熱。澤倫斯基將這些攻擊視為對美國斡旋和平努力的回應。

澤倫斯基週日指出，在和平努力進行期間，烏克蘭的能源基礎設施遭到攻擊。

和平提案中包括烏克蘭對爭議領土進行公投，以及將頓涅茨克設立非軍事化「自由經濟區」。

澤倫斯基在社交媒體平台 X 上表示：「這是今年外交活動最頻繁的日子之一，在新年前可能會有許多決定。我們正全力以赴，但是否能做出決定，取決於我們的合作夥伴，那些支援烏克蘭的人，以及那些對俄羅斯施壓，讓俄羅斯人感受到自身侵略行為後果的人。」

美俄領導人對暫時停火持保留態度

克里姆林宮一名官員週日早些時候表示，美俄領導人在談判期間一致反對在談判期間達成臨時停火協議，並暗示烏克蘭需要就頓巴斯地區作出「大膽決定」，才能結束戰爭。

克里姆林宮外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）告訴《路透》：「重點是，俄羅斯與美國總統對暫時停火持相似看法。烏克蘭和歐洲提出以公投或其他名義準備的暫時停火方案，只會延長衝突。」