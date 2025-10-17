鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-17 17:10

‌



95%→0！黃仁勳：美AI晶片出口管制措施讓輝達100%退出了中國（圖：Shutterstock）

在與紅杉資本合夥人 Konstantine Buhler 的對話中，黃仁勳不僅勾勒了 AI 產業的未來圖景，更直接回應了中美科技博弈下輝達在中國市場的困境。

‌



黃仁勳首先定義了 AI 驅動的「代理式 AI」與「物理 AI」兩大兆美元級市場，前者指透過數位勞動力補充企業市場，例如輝達內部已完全採用代碼產生工具 Cursor 輔助軟體工程師與晶片設計，後者則聚焦增強物理世界勞動力，如無人計程車本質上是「數位司機」。

黃仁勳強調，未來 AI 將深度嵌入移動物體，重塑生產力邊界。

談到中國市場時，黃仁勳直言：「美國出口管制讓輝達 100% 退出了中國」。曾獲 95% 市佔率的業務，如今歸零。他遺憾地說：「美國實施的政策導致我們失去了全球最大市場之一。」

數據顯示，去年輝達 H20 系列晶片在中國市場出貨量約 60 萬 - 80 萬枚，即便受出口限制，市佔率仍遠超 60%，足見中國市場的吸引力。

對於美國對中 AI 政策，黃仁勳呼籲「退後一步，回歸第一原理」，並指 AI 競賽的關鍵是贏得開發者，而中國擁有全球約 50% 的 AI 研究人員、頂尖大學與濃厚創新氛圍。

黃仁勳說，「不讓中國研究人員基於美國技術開發 AI 是錯誤的」，並稱美國需在「保持技術領先」與「確保世界依賴美國技術」之間尋求平衡，制定出「隨時間演變的細緻策略」，而不是非黑即白的限制。

黃仁勳坦言，目前輝達所有股東預測假設中國業務為零，但仍對政策調整抱持希望。「希望繼續向美國政府解釋，提供資訊，爭取改變。」

事實上，輝達從未放棄中國市場。今年 7 月，輝達曾申請 H20 晶片出口許可，雖未獲合規途徑放行，但中國團隊仍龐大，工程師正協助中國企業適配通義、DeepSeek 等國產模型至輝達晶片，挖掘現有硬體潛力的性能。

回顧過去，輝達在中國市場的投入從未停止。儘管受出口管制影響，輝達 2025 財年 (截至 2024 年末) 在中國與香港收入仍達 171 億美元，年增 66%，佔全球營收 13.1%，但連三年下滑。

根據國際研究機構 Omdia 數據，去年輝達 Hopper 系列晶片全球最大買家包括微軟、字節跳動、騰訊等，中國市場仍是輝達關鍵成長引擎。

黃仁勳先前訪中時曾表示，輝達作為全球化企業，科技是全球渴求的資源，為與各國政府溝通創造了機會。「越介紹公司與技術，越能推動政策制定利於雙方。」他強調，面對快速迭代的市場與激烈競爭，維持現狀需加大投資，而中國作為第二大技術市場，活力與潛力不容忽視。