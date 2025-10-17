鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-17 21:40

‌



美股主要指數周五 (17 日) 開盤漲跌互現，市場在美國總統川普確認將與中國國家主席習近平會晤後情緒稍獲安撫，緩解近期圍繞中美貿易的緊張情緒。道瓊指數持平，標普 500 小跌，那斯達克走低。先前因信貸疑慮大跌的地區銀行股出現反彈，Truist、Regions 及 Fifth Third 等財報優於預期，帶動金融股企穩，公債與黃金則回吐漲幅。

〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 川普安撫中美貿易緊張(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 30 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.9%。

‌



美國總統川普釋出緩和中美貿易緊張的訊號後，美股期指收復早盤大部分跌勢，市場氣氛回穩，帶動銀行股自低點反彈。

在本周全球市場劇烈震盪之際，川普表示現行對中國的關稅「並不可持續」，並證實將於未來數周在南韓與中國國家主席習近平會晤。這番談話有助舒緩市場對中美貿易戰升溫的疑慮，提振投資人情緒。

反映市場恐慌程度的芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX) 自 4 月以來高點回落。避險資產如美國公債與黃金同步回吐漲幅，美國 10 年期公債殖利率上升 2 個基點至 3.99%。美元也收復早盤跌勢，盤中轉為持平。

位於布魯塞爾的 Degroof Petercam 資產管理公司投資經理 Francois Antomarchi 表示：「投資人已減少或撤出部分與私人信貸直接相關的持股。美股期指能回穩，主要受川普對中國的安撫性發言所帶動，但接下來仍可能出現更劇烈的波動。」

歐洲信貸市場的風險指標周五早盤上升，追蹤銀行高級債的信用違約交換 (CDS) 指數一度創近一個月最大漲幅，隨後收斂漲勢。追蹤次順位銀行債的 CDS 指數同樣上升至一週高點後部分回落。

部分分析師認為，目前的市場氣氛與 2023 年美國地區銀行危機時相似，當時矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 倒閉，瑞士信貸 (Credit Suisse) 最終被瑞銀 (UBS Group) 併購。不過，多數預期此次波動僅為短期現象。

巴黎 Ginjer 資產管理公司執行長 Leonard Cohen 指出：「當年危機最終獲得控制，但在當下並不明朗。如今美國銀行第三季財報表現良好，投資人因此感到意外，也開始懷疑自己是否錯過了更大的市場趨勢。」

截至台北時間周五（17 日）21 時許：

焦點個股：

美光 (MU-US) 早盤股價下跌 1.88%，至每股 198.73 美元

據《路透》報導，美光科技 (MU-US) 已做出戰略性決定，計畫停止向中國數據中心供應伺服器晶片，並退出行動 NAND 快閃記憶體市場。據悉，美光的退出源於 2023 年中國禁止其產品用於「關鍵基礎設施」的決定，這一禁令被視為對美國限制晶片和人工智慧 (AI) 技術出口的報復。

諾和諾德 (NVO-US) 早盤股價下跌 3.16%，至每股 54.32 美元

美國總統川普日前點名熱門減重藥 Ozempic(胰妥讚，坊間俗稱為瘦瘦針或瘦瘦筆)可望大幅降價，消息一出，諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US)與同業禮來 (Lily)(LLY-US) 股價雙雙下挫。川普指出，根據政府計畫，Ozempic 價格將從目前的 1300 美元降至 150 美元。Ozempic 目前在美國的官方售價約為每月 1000 美元，但諾和諾德直接提供給自費購買者的售價為每月 499 美元。

Lithium Americas(LAC-US) 早盤股價下跌 4.33%，至每股 7.07 美元

據《MarketWatch》報導，鋰礦公司 Lithium Americas 近期股價大漲，因美國聯邦政府入股該公司，不過摩根大通 (J.P. Morgan) 警告投資人，別因其獲得華府青睞而盲目樂觀。在川普政府支持的推動下，Lithium Americas 股票在過去一個月暴漲 129.5%。然而，摩根大通認為該公司估值過高，周三將其股票評級從中立下調至減碼。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根大通和高盛的經濟學家於周四估算，美國上周初領失業金人數有所下降，但疲軟的招募態勢仍導致大量人群處於失業救濟名單中。他們計算得出，在截至 10 月 11 日的一周內，經季節性調整後的美國各州首次申領失業金人數，從前一週的 23.5 萬人降至 21.7 萬人。