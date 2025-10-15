鉅亨網編譯段智恆 2025-10-15 23:00

根據《CNBC》報導，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周三 (15 日) 表示，儘管近期美股波動劇烈，美國在對中貿易談判中的強硬立場不會因此改變，強調政策決策將以國家經濟利益為優先，而非股市表現。

股市跌也不讓！美財長放話堅持對中強硬立場(圖：REUTERS/TPG)

貝森特在《CNBC》於華盛頓舉行的「投資美國論壇」(Invest in America Forum) 上接受專訪時指出：「我們不會因為股市下跌就選擇談判，也不會因市場波動而退縮。我們談判，是因為那符合美國的經濟最佳利益。」這番言論正值華爾街對美中貿易談判前景高度敏感之際。

過去一周，美股在貿易消息與政治言論影響下劇烈震盪。上周五，美國總統川普威脅，將以加徵中國進口商品關稅回應北京對稀土礦物實施的新出口限制，導致美股大跌。隨後川普於周末語氣轉軟，週一市場反彈，但本周二他再度發出貿易警告，指責中國未購買美國黃豆，主要指數再度收黑。

針對《華爾街日報》(WSJ) 報導中國高層預期「美國最終將因股市再度暴跌而被迫重返談判桌」，貝森特嚴厲駁斥該說法，直言這篇報導「非常糟糕」，甚至指控該報「照抄中共的稿子」。

《華爾街日報》援引接近北京決策圈人士指出，中國國家主席習近平認為「美國經濟無法承受長期貿易衝突」，因此在談判中採取拖延策略。貝森特則反駁，表示川普政府的對中政策並非受市場情緒牽動，而是基於經濟與產業戰略考量。

他強調，川普雖「喜歡高漲的股市」，但他更相信股市強勢是「良好政策的結果」。貝森特補充說：「我們今天談的正是這些政策——特別是資本支出 (Capex) 熱潮帶動的成長動能，包含人工智慧 (AI) 領域的投資增加。」