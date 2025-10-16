鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-16 02:45

美國聯準會 (Fed) 周三 (15 日) 公布的最新褐皮書 (Beige Book) 顯示，美國整體經濟活動在近幾週幾乎沒有明顯變化，就業水準大致穩定，但部分企業開始減少人力，顯示就業市場持續降溫。報告同時指出，關稅推升投入成本壓力，而各地區企業對未來成長展望仍存在差異。

Fed褐皮書：美經濟活動變化不大 就業穩中帶弱(圖：REUTERS/TPG)

這份報告由舊金山聯準銀行彙整，涵蓋截至 10 月 6 日的資料。12 個聯邦儲備區中，3 個地區報告經濟活動略有成長，5 個地區變化不大，另有 4 個地區出現輕微放緩。部分企業預期未來 6 至 12 個月需求可望回升，但也有受訪者擔憂政府持續關門恐拖累成長動能。

物價持續上升 關稅推升企業成本壓力

褐皮書指出，全美整體消費支出略為下降，物價持續上升，多數地區反映投入成本增速加快。報告特別提到：「多個地區回報因關稅導致投入成本上升，但這些成本轉嫁至終端價格的程度不一。」部分企業選擇吸收成本以維持客戶關係，另一些則完全轉嫁給消費者。

由於美國政府持續關門，部分關鍵經濟數據延後發布，使褐皮書的調查結果對決策官員的重要性進一步提升。Fed 主席鮑爾日前表示，美國經濟前景自 9 月降息以來變化不大，並暗示本月底可能再度降息。市場普遍預期，Fed 在 10 月 28 日至 29 日的會議上幾乎確定將再次調降利率。

報告指出，企業普遍感受到進口關稅、勞動力成本及原物料價格上升所帶來的壓力。由於部分商品進口受限，製造業和零售業均出現投入成本上揚的情況。值得注意的是，本次褐皮書中「關稅」(Tariff) 一詞出現次數達 64 次，雖低於 8 月報告的 100 次，但仍顯示關稅議題對企業營運影響深遠。

企業縮減人力 就業市場顯露疲態

褐皮書顯示，多數地區企業回報有更多雇主透過裁員或自然流失方式縮減人力。業者普遍歸因於需求疲弱、經濟不確定性升高，以及對人工智慧 (AI) 技術的投資轉移部分人力需求。

雖然部分企業表示招聘壓力略為緩解，但飯店、農業、營建與製造等產業因近期移民政策收緊，出現勞動力短缺現象。舊金山聯準銀行指出，一些受訪的製造與營建公司提到，初階職位的招募難度上升，主因為移民減少。

南卡羅來納州一名住宅建商則透露，因房價上升導致需求下降，公司將進行裁員。多數地區企業表示，對未來營運展望保持謹慎，部分業者認為若貿易不確定性持續，可能拖累年底投資與消費支出。

聖路易聯準銀行總裁穆薩列姆 (Alberto Musalem) 上周指出：「有時你會聽到相同的故事持續半年或一年，但突然間出現新的情況轉折，這往往會在數據反映前，先出現在企業的口頭回報中。」