鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-15 01:00

荷蘭政府上月宣布接管中國控股晶片製造商安世半導體 (Nexperia)，該公司前身為荷蘭恩智浦半導體(NXPI-US) 旗下標準元件部門。根據荷蘭法院周二 (14 日) 公開的文件，這項罕見舉措是在美方強烈施壓下進行。美國曾警告，若 Nexperia 不撤換其中籍執行長張學政(Zhang Xuezheng)，恐被列入貿易黑名單。

美壓力奏效？荷蘭接管中國控股晶片商 Nexperia執行長遭撤換(圖：REUTERS/TPG)

文件顯示，美國商務部轄下國際安全暨防擴散局 (BIS) 官員 6 月與荷蘭外交部會面時指出：「幾乎可以確定，若要獲得豁免、不被列入實體清單，必須更換現任中國籍執行長。」荷蘭政府隨後於 7 月依據冷戰時期制定的《經濟安全法》強制接管安世半導體，以確保關鍵零組件供應安全。

美方關切在於，Nexperia 雖總部設於荷蘭，但自 2019 年被中國聞泰科技 (Wingtech Technology) 收購後，恐難維持經營獨立性。聞泰科技自 2024 年底起已被美國列入「實體清單」(Entity List)，而美國川普政府上月更擴大規範至旗下子公司。

安世半導體表示，公司遵守所有出口管制與制裁規定，並已依荷蘭法院命令撤換張學政，由歐洲籍財務長暫代職務。

治理疑慮與美中角力交織

法院裁定指出，安世半導體內部審查發現，公司今年向一家名為 WSS 的中國企業下達高達 1.3 億美元的不必要晶圓訂單，其中大部分最終未被使用而淪為庫存。判決認為，張學政未採取足夠措施防範美方制裁風險，亦未依政府要求成立具監督權限的董事會，以確保荷蘭分公司運作獨立。

荷蘭貿易部長德菲仕 (Aukje de Vries) 表示，接管安世半導體主要基於公司治理與國家安全考量，否認外界指控荷蘭屈服於美方壓力。然而，根據法院文件，美方 6 月便已明確表示對公司治理結構與管理層人選的疑慮。

北京強烈不滿 歐中摩擦升溫

中國商務部與中國駐歐盟商會批評，荷蘭此舉是「現代經濟劫掠行為」。北京隨即對安世半導體祭出出口管制措施，影響其位於廣東的主要生產基地。聞泰科技則在中國發布聲明，強調荷蘭接管不會對短期研發與生產造成重大干擾，並已著手提出法律上訴。

歐盟方面則逐步強化對中國的貿易防禦措施。《彭博》報導指出，歐盟正考慮要求中國企業若欲在歐營運，必須與歐洲公司成立合資企業或技術共享，同時計畫加倍徵收鋼鐵進口關稅。

截稿前，張學政及 Nexperia 公司目前皆未回應最新判決內容。安世半導體前身為荷蘭恩智浦半導體旗下部門，2017 年被中國投資人收購後，於 2019 年轉手給聞泰科技。目前張氏家族持有聞泰約 15.4% 股份。