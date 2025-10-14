〈財報〉花旗Q3業績大驚喜 五大事業線全面飆升

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-14 22:20

花旗集團 (Citigroup)(C-US) 周二 (14 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 9/30) 財報，受惠於投行回溫與市場交易表現強勁，五大主要業務線全數創下歷來第三季營收新高，推動整體營收與獲利超越市場預期。該行同時上調全年營收預期，顯示業務轉型與成本控制逐漸見效。

第三季淨利年增 16% 至 38 億美元，稅後每股盈餘 (EPS)1.86 美元，符合市場預期；若排除出售墨西哥零售銀行子公司 Banamex 的 7.26 億美元損失，調整後每股盈餘達 2.24 美元，優於分析師預估的 1.90 美元。總營收年增 9% 至 220.9 億美元，超過預期的 210.9 億美元。

五大事業線齊揚 投行與市場交易領漲

花旗旗下五大部門──市場 (Markets)、銀行(Banking)、服務(Services)、財富管理(Wealth) 及美國個人金融(US Retail)──均創下歷來第三季營收新高。銀行部門表現最亮眼，營收大增 34% 至 21 億美元，主因併購與 IPO 活動升溫。全球併購金額第三季達 1.26 兆美元，年增約 40%，推動投行費用上升 17%，優於摩根大通同期 16% 的增幅。

市場部門收入成長 16.7% 至 56 億美元，固定收益業務貢獻 40 億美元，股權交易收入 15 億美元。交易量與商品、利率產品需求回升，使花旗在華爾街主要同業中保持領先。

服務與美國零售銀行營收分別年增 7%，雙雙創下季度紀錄；財富管理部門收入也成長 8%，主因富裕族群投資平台 Citigold 貢獻增加。

執行長佛瑞塞 (Jane Fraser) 表示：「我們的轉型與策略調整已顯著提升競爭力。新產品、數位資產與 AI 投資正在推動創新並強化整體回報。」

墨西哥業務轉型影響短期損益

花旗於 9 月宣布出售墨西哥零售銀行 Banamex 25% 股權，交易金額約 23 億美元，買方為墨西哥億萬富豪、機場營運商 ASUR 董事長帕多 (Fernando Chico Pardo)。此次交易導致公司帳面認列 7.26 億美元損失，推升第三季支出 9%。

Banamex 餘下股權仍計畫未來公開發行，但上月遭墨西哥集團 Grupo Mexico 提出 93 億美元收購邀約，花旗已於上周拒絕。佛瑞塞於 2023 年拍板出售 Banamex，作為撤出部分海外零售市場與聚焦核心業務的轉型措施之一。

花旗第三季有形普通股報酬率 (ROTCE) 為 8%，全年累計達 8.6%；若排除 Banamex 損失，該指標可達 9.7%，接近公司明年目標 10% 至 11%。

上調全年營收預期 股價年漲逾三成

花旗將 2025 年全年營收預期自約 840 億美元上修至「高於 840 億美元」，略高於市場預估的 850 億美元。全年支出預估同步調整至「高於 534 億美元」，反映人事與重組成本上升。信貸損失比率預測維持不變，信用卡業務介於 3.5% 至 4%，零售金融服務部門的信貸損失率預測維持在 5.75% 至 6.25% 之間。

該行表示，轉型計畫已取得明顯進展，目前約三分之二的整改項目已達目標狀態。花旗股價今年以來上漲逾 37%，表現優於摩根大通 (JPM-US) 的 28.5% 與富國銀行 (WFC-US) 的 12.4%。