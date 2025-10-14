search icon



中美貿易關係脆弱致風險情緒惡化 美元應聲回落澳元重貶1% 瑞郎、日元逆勢揚

鉅亨網編譯陳韋廷


中美貿易關係周二 (14 日) 再度趨緊，風險情緒承壓，投資人紛紛轉向日元瑞士法郎等傳統避險貨幣，美元反彈動能戛然而止。先前因川普釋放對中關稅緩和訊號、雙方領導人會晤預期升溫帶來的市場喘息就此終結。

cover image of news article
中美貿易關係脆弱致風險情緒惡化 美元應聲回落澳元重貶1% 瑞郎、日元逆勢揚（圖：Shutterstock）

中國周二宣布兩項反制措施，對南韓造船企業韓華海洋的五家美國關聯子公司採取限制措施，並就美國「301 條款」調查對本國航運業的影響啟動調查。


同時，中美雙方都宣布對運送節慶玩具、原油等商品的遠洋航運企業加徵額外港口費，進一步加劇緊張局勢。多重因素作用下，美元指數回吐日內漲幅，全面走軟。

非美貨幣表現分化，被視為風險偏好的澳幣紐元重挫，澳幣兌美元大幅貶值 1%，而歐元英鎊則小幅上漲，歐元兌美元升至 1.1585，英鎊兌美元漲至 1.3351。

避險貨幣中，瑞士法郎兌美元漲 0.2% 至 0.8027，日元扭轉早盤跌勢走漲 0.3% 至 151.86，但日本政治不確定性限制其升幅。日本執政黨聯盟中小黨退出高市早苗競選，首相人選變數使日元兌美元創 8 個月低。

瑞穗銀行亞太區宏觀研究主管 Vishnu Varathan 指出，中國政府立場明確，希望以談判解決爭端，建立相互尊重的雙邊關係，但緊張局勢根源未消，「除非一方做出超預期讓步，否則難解」。

他認為目前中美關係屬結構性特徵，非週期性問題。

中國商務部周二也說，稀土出口管制措施先前已向美方通報，雙方工作小組已在周一 (13 日) 會談。

風險資產拋售潮蔓延至加密貨幣比特幣走跌 2.7% 至 11 萬 2714.58 美元，以太幣暴跌 4.9% 至 4077.79 美元。市場人士指出，上周五加密貨幣恐慌性拋售疊加流動性低迷，槓桿部位清算超 190 億美元。

首源投資亞洲固定收益主管 Nigel Foo 預測日元終將走強，認為當前美元兌日元 152 水準與美日利差不符，趨勢可能很快逆轉。

從貿易摩擦到金融市場波動，中美關係緊張持續擾動全球市場，避險情緒與政策不確定性交織下，外匯及加密貨幣市場短期仍難以擺脫震盪格局

文章標籤

美元中美關係貿易戰船舶費靠港費日元瑞郎澳幣紐元

台股首頁我要存股
美元指數99.4250.16%
日元/美元0.0066+0.00%
瑞郎/美元1.2438+0.06%
澳元/美元0.6442-1.11%
紐元/美元0.5681-0.77%
歐元/美元1.1556-0.13%
英鎊/美元1.3259-0.55%
美元/澳元1.5516+1.12%
美元/紐元1.7590+0.74%
比特幣110193.77-4.02%
以太幣3895.19-6.05%

