中美貿易關係周二 (14 日) 再度趨緊，風險情緒承壓，投資人紛紛轉向日元、瑞士法郎等傳統避險貨幣，美元反彈動能戛然而止。先前因川普釋放對中關稅緩和訊號、雙方領導人會晤預期升溫帶來的市場喘息就此終結。

中美貿易關係脆弱致風險情緒惡化 美元應聲回落澳元重貶1% 瑞郎、日元逆勢揚

中國周二宣布兩項反制措施，對南韓造船企業韓華海洋的五家美國關聯子公司採取限制措施，並就美國「301 條款」調查對本國航運業的影響啟動調查。

非美貨幣表現分化，被視為風險偏好的澳幣、紐元重挫，澳幣兌美元大幅貶值 1%，而歐元、英鎊則小幅上漲，歐元兌美元升至 1.1585，英鎊兌美元漲至 1.3351。

避險貨幣中，瑞士法郎兌美元漲 0.2% 至 0.8027，日元扭轉早盤跌勢走漲 0.3% 至 151.86，但日本政治不確定性限制其升幅。日本執政黨聯盟中小黨退出高市早苗競選，首相人選變數使日元兌美元創 8 個月低。

瑞穗銀行亞太區宏觀研究主管 Vishnu Varathan 指出，中國政府立場明確，希望以談判解決爭端，建立相互尊重的雙邊關係，但緊張局勢根源未消，「除非一方做出超預期讓步，否則難解」。

他認為目前中美關係屬結構性特徵，非週期性問題。

中國商務部周二也說，稀土出口管制措施先前已向美方通報，雙方工作小組已在周一 (13 日) 會談。

風險資產拋售潮蔓延至加密貨幣，比特幣走跌 2.7% 至 11 萬 2714.58 美元，以太幣暴跌 4.9% 至 4077.79 美元。市場人士指出，上周五加密貨幣恐慌性拋售疊加流動性低迷，槓桿部位清算超 190 億美元。

首源投資亞洲固定收益主管 Nigel Foo 預測日元終將走強，認為當前美元兌日元 152 水準與美日利差不符，趨勢可能很快逆轉。