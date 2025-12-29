鉅亨網新聞中心 2025-12-29 15:43

現貨白銀價格週一（29 日）早盤上演「過山車」行情，在短暫飆升後急速跳水。市場劇烈波動的原因，社群平台 X 瘋傳一則未經證實的重磅傳聞：一家「系統重要性銀行」因白銀期貨空頭爆倉，無法繳納 23 億美元追加保證金，最終被強制平倉，並傳出聯準會（Fed）緊急注資 340 億美元救市。

在連續幾日瘋漲之後，現貨白銀週一亞洲時段早盤一度大漲 6%，逼近每盎司 84 美元，隨後直線下挫，跌幅超過 3%，最低觸及每盎司 75 美元附近。這場急劇反轉的行情，與社交媒體 X 上流傳的一則關於大型銀行在貴金屬衍生品市場爆倉的傳聞時間點高度吻合。

‌



根據社群平台 X 上流傳的消息，一家在白銀期貨市場持有「數億盎司巨額空頭部位」的銀行，未能在美國東部時間 28 日凌晨支付清算機構要求的 23 億美元現金抵押品。

強制平倉：傳聞指出，該行於凌晨 2 點 47 分通知交易所無法滿足保證金要求，交易所隨即於 3 點 03 分開始強制清倉其所有持倉。

聯準會介入：傳聞更聲稱聯準會被迫透過緊急隔夜回購機制，向銀行體系注入 340 億美元以防止無序平倉。

儘管傳聞未點名，但市場猜測主要集中在少數幾家歐洲大型銀行，也有聲音曾指向摩根大通。

對於這則傳聞，市場態度不一，多數分析人士對其真實性持懷疑態度，並指出多項疑點，例如 COMEX 白銀市場在週末並無交易。

然而，有宏觀研究團隊對涉事銀行（傳聞指向某歐洲大行）進行了壓力測算：

即使假設單一銀行獨自承擔 COMEX 市場全部 200 億美元白銀空頭（對應 49,689 份合約），在銀價從 50 美元漲至 80 美元的極端情況下，其流動性支出壓力約為 77.5 億美元。

該歐洲大行擁有約 3,300 億美元的高品質流動性資產。因此，77.5 億美元的支出「並非難事，更不至於引發破產」。