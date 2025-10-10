高市早苗核心經濟顧問：日銀不宜急於再升息
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》報導，日本前內閣特別顧問、本田悅朗 (Etsuro Honda) 周四 (9 日) 受訪表示，日本經濟仍處於復甦初期，建議日銀 (日本央行 / BOJ) 在利率政策上保持謹慎，避免過早再度升息。他是自民黨總裁選舉新任黨魁高市早苗的經濟政策核心顧問，高市預料將成為日本下一任首相。
高市早苗當選帶動股市 本田籲日銀謹慎
本田指出，日本正處於「長期通縮心態逐漸轉向正向通膨展望」的關鍵時刻。他強調：「我真心希望日銀現在不要升息。」不過他也補充，貨幣政策的決定權仍掌握在央行手中。
近期日本股市急漲，部分受到市場對高市上台後將推動經濟刺激措施的期待帶動。本田認為，高市的勝選營造了正面氛圍，股市因而上揚，日元則下跌。市場預期這代表財政刺激可能加碼，同時也增加對日銀暫緩升息的壓力。
市場對日銀 10 月底升息的預期已降至 27%，對 12 月升息的預期則約 44%。本田認為，雖然市場感受到「可能快要出現能容忍加息的時點」，但究竟是 12 月或明年 1 月仍不確定，高市本人目前態度仍相對謹慎。
日元走貶溫和可接受 「安倍經濟學」精神延續
身為「安倍經濟學」(Abenomics) 的主要設計者之一，本田重申高市是長期支持「安倍經濟學」的政壇人物，將延續前首相安倍晉三於 2013 年推動的「寬鬆貨幣、積極財政與結構改革」三支箭政策。這套策略曾協助日本脫離長期通縮，但同時累積了龐大政府債務。
他表示，適度的日元貶值對復甦階段的經濟是有利的。雖然貨幣持續走弱可能加劇通膨、壓抑消費，但目前通膨預期仍屬溫和。他預測，美元兌日元大幅貶破 155 關卡的情況不太可能發生。
