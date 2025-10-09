鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-09 21:00

義大利超跑製造商法拉利 (Ferrari)(RACE-US) 周四 (9 日) 歐洲股價重挫逾 16%，盤中一度創下 2016 年在米蘭掛牌以來最大單日跌幅。公司在資本市場日 (CMD) 上調今年財測，但對 2030 年長期營運目標與電動化規劃的調整，卻未能滿足市場期待，讓投資人大失所望。

法拉利股價一度崩16% 電動車夢縮水讓投資人心碎

財測下修 投資人失望拋售

法拉利在會中表示，2025 年至 2030 年間，淨營收將以每年 5% 的速度成長，今年全年淨營收預估至少達到 71 億歐元 (約 107 億美元)，高於先前超過 70 億歐元的預期，2030 年則可望達到約 90 億歐元。

獲利方面，公司預計今年全年調整後稅前息前折舊攤銷前盈餘 (EBITDA) 將達至少 27.2 億歐元，2030 年上看 36 億歐元；稅前息前盈餘 (EBIT) 則由原先估計的 2030 年 20.3 億歐元，上修至至少 20.6 億歐元，但增幅有限，意味未來每年複合成長率僅約 6%，遠低於 2022 年資本市場日提出的 10%。

摩根大通分析師對長期計畫抱持正面態度，認為法拉利的需求明顯大於供給，加上執行長維格納 (Benedetto Vigna) 推動創新與跨部門合作，有望提升執行力。相對之下，花旗與 RBC 分析師則指出，新財測明顯偏保守，恐壓抑近幾年獲利動能。

消息傳出後，法拉利米蘭掛牌股價一度大跌 16.1%，美國掛牌股票盤前也重挫逾 14%，雙雙走向多年來最慘單日表現。

電動化比重下修 2026 推首款純電車

在產品策略方面，法拉利將 2030 年車款組合調整為 40% 燃油、40% 油電混合、20% 純電，顯著低於 2022 年規劃的 40% 純電比重。公司解釋，這一轉變來自於以客戶需求為核心的考量，以及當前市場與基礎建設環境的演變。

儘管縮減電動車比重，法拉利仍展示了首款純電車「Elettrica」的底盤與動力系統，預計預計 2026 年全球首發，並於 2026 年底開始交車。法拉利表示，2026 年至 2030 年間平均每年將推出四款新車，以平衡燃油車、混合動力與電動車的占比。

多家國際車廠近月亦調降電動車銷售目標，理由包括充電設施不足、價格仍偏高及中國市場競爭激烈。Volvo 已宣布放棄 2030 年全面轉向純電的計畫，選擇採取更靈活務實的策略。