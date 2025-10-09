鉅亨網編譯段智恆 2025-10-09 20:30

《路透》周四 (9 日) 報導，根據 LSEG 與市場來源數據，俄羅斯 8 月的海運石腦油 (Naphtha) 出口主要流向台灣與印度，因價格較低吸引買家。自 2023 年 2 月歐盟全面禁止進口俄羅斯石油產品以來，中東與亞洲國家逐漸成為俄羅斯石腦油的主要銷售市場。

俄油繞道！台灣與印度成石腦油大買家 8月進口量倍增(圖：REUTERS/TPG)

石腦油是石化產業的重要原料，用於生產烯烴與芳香烴，再進一步製造塑膠、合成樹脂、合成纖維與多種化學產品。LSEG 數據顯示，俄羅斯 8 月出口至台灣的石腦油裝船量按月超過倍增，達到約 37 萬公噸，2025 年前八個月累計約 180 萬公噸。

與此同時，台灣經濟部長本周三表示，民間煉油廠若歐盟提出要求，願意停止購買俄羅斯石腦油。此前，部分非政府組織批評台灣仍持續與俄羅斯進行能源交易。報導指出，台灣的國營企業自 2023 年起已經停止進口俄羅斯原油，但目前並未對私人企業施加同樣限制。

至於印度方面，俄羅斯 8 月出口至該國的石腦油約 15.1 萬公噸，較 7 月減少 28%，主因在於先前庫存充足。不過，2025 年 1 至 8 月的累計進口仍超過 170 萬公噸。航運資料顯示，俄羅斯石腦油主要抵達印度西部的蒙德拉 (Mundra)、哈齊拉(Hazira) 與錫卡 (Sikka) 港口。

除台灣與印度之外，中國、新加坡、馬來西亞與土耳其也是 8 月俄羅斯石腦油的重要進口國。所有航運數據均以船貨離港日期為基準。