鉅亨網編譯段智恆 2025-10-09 20:00

EA收購後試金石：《戰地風雲6》能撼動《決勝時刻》市場地位？(圖：REUTERS/TPG)

這款新作的發行時機格外敏感，因為 EA 不久前才宣布接受沙烏地背景投資集團提出的 550 億美元收購案，顯示該公司未來高度依賴旗下遊戲品牌的成敗。

測試熱度空前 團隊力圖避免舊作失誤

《戰地風雲 6》將於周五 (10 日) 上市，先前 8 月進行的 PC 平台封測便創下 52.1 萬名同時在線玩家的新高紀錄，超越《決勝時刻》歷史峰值的 49.1 萬人，跨平台日均活躍用戶更達 1,060 萬，首周末高峰達到 1,200 萬，顯示市場熱度不減。

玩家之所以期待，除了遊戲回歸現代戰場背景與大規模開放戰鬥外，也因畫面表現大幅升級。開發由旗下四個工作室聯手操刀，並由前《決勝時刻》要角 Vince Zampella 與 Byron Beede 領軍，力求吸取過去失敗經驗。

EA 承認 2021 年的《戰地風雲 2042》上市後飽受批評，不僅因技術問題導致遊玩體驗不佳，還因移除單人戰役與傳統四兵種系統，改為「專家角色」機制，使得團隊定位不明確、平衡失調，最終導致玩家大量流失。《戰地風雲 6》因此重新引入經典兵種系統，試圖喚回系列老玩家。Wedbush 分析師 Alicia Reese 指出：「最大爭議就是角色專精系統，核心玩家認為這不夠《戰地風雲》。」

《決勝時刻》玩家疲勞感浮現

EA 的挑戰對手，是由微軟 (MSFT-US) 旗下動視暴雪發行的《決勝時刻》系列。這個長銷品牌 20 多年來推出過 21 部主要作品，累積銷量超過 5 億套，但玩家近年對其過度倚重遊戲內課金的營運模式越來越反感。

《決勝時刻》近年的收入策略偏重販售角色造型或跨界授權合作，從嘻哈歌手史努比狗狗 (Snoop Dogg)、女饒舌歌手 Nicki Minaj 到動畫角色《癟四與大頭蛋》(Beavis and Butt-Head)，讓部分玩家抱怨遊戲「失去真實感」。今年 11 月即將推出的最新作《決勝時刻：黑色行動 7》(Black Ops 7) 首支預告片在 YouTube 遭遇反彈，獲得逾 53 萬次倒讚，僅 6.9 萬個讚；反觀《戰地風雲 6》7 月公開的預告片則有 54.3 萬個讚，僅約 5,000 個倒讚。

前動視高層、現任遊戲金融科技公司 Xsolla 總裁 Chris Hewish 直言：「外界很質疑這一代《決勝時刻》的設定，是否已經過度偏向科幻，偏離系列原有的軍事真實主軸。」雖然《決勝時刻》憑藉龐大玩家基礎仍可望銷售數百萬套，但負面聲浪顯示市場正期待替代選擇。