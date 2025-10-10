老牌德系豪華車 加速失去中國市場

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-10 05:00

‌



在經歷上半年銷量滑坡後，德系豪華車廠第三季在中國市場的表現並未改善。

老牌德系豪華車加速失去中國市場。（圖：Shutterstock）

近日寶馬、梅賽德斯 - 奔馳（下稱「奔馳」）和保時捷公布第三季銷量。寶馬在全球市場銷量回暖，年增 8.8%，而奔馳和保時捷的全球市場銷量仍呈現下滑態勢。

‌



《第一財經》周四（9 日）指出，中國市場是德系豪華車廠銷量下降幅度最大的市場。

寶馬第三季在全球其他市場均有所上升，僅中國市場銷量較一年前下降 0.4% 至 14.7 萬輛。奔馳和保時捷在華銷量分別為 12.5 萬輛和 1.1 萬輛，分別銳減 27% 和 20.7%。

奔馳今年在華遭遇較為嚴峻挑戰，是第三季已公布德系豪華車廠中銷量降幅最大的車廠。

尤其是時序進入下半年，奔馳開局不利。懂車帝發布的數據顯示，奔馳 7 月在中國市場的零售量達 2.7 萬輛，較 6 月陡降超過 40%，這是 5 年來奔馳月銷量首次跌破 2.8 萬輛。

保時捷近年來在中國市場則持續走下坡路。

保時捷於 2001 年進入中國市場，此後銷量不斷攀升，2015 年中國成為保時捷全球最大單一市場，在銷量巔峰時期的 2021 年，保時捷在華銷量逼近 10 萬輛。

2022 年，保時捷在中國市場的銷量首次下降，下滑 2.5%。銷量在 2023 年開始承受較大壓力，當年保時捷在全球市場共交付 32 萬輛新車，增長 3.3%，但中國交付量為 7.9 萬輛，下降 15%。

2024 年，保時捷在中國市場交付量僅 5.69 萬輛，驟降 28%。今年前三季，保時捷在中國市場銷量為 32.2 萬輛，年降 26%。

保時捷發布的前三季銷量顯示，導致這一下降的主要原因仍是市場環境嚴峻，尤其是在豪華車細分市場，以及中國市場競爭激烈。

中國市場是德系豪華車廠在全球最重要的市場之一。近兩年來，問界、理想等中國汽車品牌憑藉智慧化、電動化優勢，在 30 萬元以上市場加速搶奪豪華車市場。