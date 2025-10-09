鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-09 03:00

美國聯準會 (Fed) 周三 (8 日) 公布的 9 月 16 至 17 日會議紀錄顯示，決策官員大多認為今年底前進一步降息是合適的，但對通膨風險保持謹慎，內部也出現對降息幅度與時機的分歧。會後點陣圖顯示年底前可能再降兩碼，不過部分官員認為應放慢腳步，甚至支持維持利率不變。

Fed會議紀錄：年底前或再降息兩碼 通膨就業拉鋸增添不確定性(圖：REUTERS/TPG)

降息決議顯分歧 新任理事投下反對票

紀錄顯示，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 以 11 票對 1 票通過降息 1 碼(25 個基點)，將聯邦基金利率調降至 4% 至 4.25% 的區間，這是今年首次降息。唯一的反對票來自新上任的理事米蘭(Stephen Miran)，他主張一次性降息 2 碼(50 個基點)，理由是「中性利率」實際水準低於過往估計，若不及時放鬆政策，經濟恐受壓抑。

儘管大多數官員支持審慎降息，但紀要顯示「少數與會者」認為應該維持利率不變，或至少在 9 月會議不宜動作過快。這反映決策層對於經濟走勢與貨幣政策效果的看法分歧。

年底前或再降兩碼 通膨風險仍受關注

根據最新經濟預測，官員整體預期今年底前還會再降息兩次，每次 1 碼。不過 19 位決策參與者當中，有 6 人預測 2025 年將僅有一次或甚至不再降息，顯示委員會內部意見分歧。部分官員擔心金融環境並未顯著緊縮，認為應採取更謹慎的態度。

會議紀錄指出，「多數官員強調通膨預測仍面臨上行風險」，顯示物價壓力仍是決策核心考量之一。部分成員則認為，川普政府推動的關稅雖短期推高價格，但未必會對長期通膨造成重大衝擊。

就業市場疑慮與政府關門變數

就業市場狀況也是討論焦點。會議紀錄顯示，官員普遍認為近期數據雖顯示風險上升，但尚未出現就業急劇惡化。不過會後多位理事，包括副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 與鮑曼(Michelle Bowman)，公開表示就業市場疲弱是支持降息的原因之一。