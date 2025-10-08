鉅亨網編譯段智恆 2025-10-08 22:07

‌



輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (8 日) 接受《CNBC》節目《Squawk Box》訪問時表示，隨著人工智慧 (AI) 模型從單純回答問題發展到更複雜的推理，今年特別是過去六個月，運算需求「大幅增加」。截稿前，該公司早盤股價上漲 2.24%，每股暫報 189.19 美元，帶動那斯達克指數走高。

黃仁勳：AI運算需求半年來激增 Blackwell需求火熱(圖：REUTERS/TPG)

黃仁勳指出，AI 推理模型使用的運算能力呈現指數級成長，需求也同樣呈現指數級上升，「因為它們的成果實在太好，人人都想用。」他強調目前出現「兩個指數」同時推升，既是運算資源的消耗，也包括市場需求的爆炸性成長。

‌



他並提到，對公司最新一代 Blackwell 圖形處理器 (GPU) 的需求「非常非常高」，形容 AI 產業正處於新一輪建設周期的開端，「我們正站在新工業革命的起點」。

輝達上月宣布，將投資 1,000 億美元支援 OpenAI 龐大的資料中心建設計畫。OpenAI 規劃以輝達晶片打造 10GW 的資料中心，規模相當於美國 800 萬戶家庭一年的用電量，或等同紐約市 2024 年夏季的基準尖峰電力需求。

不過，如此大規模的 AI 計畫也引發外界質疑，主要圍繞能否獲取足夠能源以支撐雄心。黃仁勳坦言，美國目前在 AI 競賽上僅「稍稍領先」中國，原因是北京在建設 AI 所需的能源基礎設施上速度更快。他直言：「中國在能源方面遠遠領先。」

黃仁勳呼籲，AI 產業必須建立脫離電網的新發電方式，以便快速滿足需求，同時避免抬升民生用電價格。他建議資料中心應該具備自有電力，先從天然氣發電開始，未來可能再導入核能。