鉅亨網編譯段智恆 2025-10-09 02:30

美國聯邦參議院周三 (8 日) 再度否決兩黨各自提出的臨時撥款方案，使政府關門危機進入第八天，仍未見解決曙光。共和、民主兩黨持續互相指責，僵局恐進一步衝擊聯邦員工與經濟活動。

參院再否決兩黨撥款案 美國政府停擺持續延燒(圖：REUTERS/TPG)

兩黨提案再度失敗 僵局延續

參院以 54 票對 45 票否決共和黨主導的短期支出法案，該方案原計劃讓政府維持運作至 11 月下旬。隨後，民主黨支持的替代提案也以 47 票對 52 票未能過關。這已是過去六次表決中，兩黨版本皆告失敗。

投票結果顯示，與先前表決相同，賓州民主黨籍參議員費特曼 (John Fetterman)、內華達州的瑪斯托(Catherine Cortez Masto)，以及緬因州獨立參議員金恩(Angus King) 再度倒戈，與共和黨站在同一陣線；共和黨參議員保羅 (Rand Paul) 則與民主黨一致反對共和版本。德州參議員克魯茲 (Ted Cruz) 則缺席未投票。

共和黨目前在兩院皆握有些許多數優勢，黨內領袖主張通過短期法案，將政府資金延長至 11 月 21 日，但民主黨堅持其中必須納入健保保障，特別是年底到期的健保補貼延長措施。

醫療補貼爭議 白宮警告後果

民主黨籍參院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 批評：「共和黨因拒絕解決美國醫療危機而選擇讓政府關門。」共和黨籍參議員柯林斯 (Susan Collins) 曾拋出折衷方案，主張待政府重啟後再討論《平價醫療法案》(ACA)的補貼延長，但未能獲得民主黨支持。

要突破參院的阻撓動議 (Filibuster) 規則，共和黨版本仍需爭取約 8 張民主黨票才能過關。然而，在川普及共和黨高層立場強硬下，雙方談判毫無進展。共和黨控訴民主黨「挾持政府」，而民主黨則反擊是共和黨拒絕正視醫療問題。