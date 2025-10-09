雙重因素擠壓！美貨幣市場流動性正快速消失 Fed會提前結束縮表嗎？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-09 05:00

今年 9 月以來，美國貨幣市場資金面持續收緊的訊號愈發清晰，因擔保隔夜融資利率 (SOFR) 與聯準會 (Fed) 基準利率的利差逼近年內高，銀行體系準備金更跌破 3 兆美元大關，創 1 月以來新低。

（圖：Shutterstock）

上述兩個關鍵指標共同指向，金融體系中的過剩流動性正被快速吸收，而 Fed 大規模縮表計畫也許已走到轉折點。

流動性壓力的累積，源自於雙重因素疊加；Fed 持續推動量化緊縮 (QT)，允許到期債券不再全額續作，直接從金融體系抽走資金。儘管 Fed 今年已放緩縮表節奏來避免市場動盪，但資金抽離效應仍在持續；二，美國財政部在 7 月債務上限危機解除後，為重建現金儲備大幅增加短債發行，推高超短期利率，即便季末考核結束，市場融資成本仍未回落，此舉直接導致 SOFR 等與美債抵押回購相關的利率基準，持續貼近 Fed 準備金利率 (IORB)，反映短期融資成本居高不下。

資金緊張的壓力已集中體現在銀行準備金帳戶。值得注意的是，外國銀行持有的現金資產降幅甚至超過美國本土銀行，顯示全球美元流動性循環正面臨挑戰。

面對流動性指標的異常波動，Fed 內部對於何時停止縮表的分歧逐漸顯現。達拉斯聯準銀行主席蘿根 (Lorie Logan) 先前提出，觀察 IORB 與三方一般抵押回購利率 (TGCR) 的利差更能反映真實流動性狀況。

蘿根在 8 月亦曾指近期回購利率平均比 IORB 低約 8 個基點，暗示縮表仍有空間，但最新數據顯示，截至周二 (6 日)TGCR 已升至 IORB 上方，這項關鍵利差反轉釋放出明確緊縮訊號。

關於縮表終點，Fed 內部立場差異顯著，主席鮑爾認為目前銀行準備金仍處「充裕」狀態，縮表將持續至準備金降至「充足」水平，但未明確具體數值。

Fed 理事沃勒此前估算「充足」水平約 2.7 兆美元，而負責金融監管的副主席鮑曼則持更鷹派觀點，主張推動資產負債表盡可能「縮小」，使準備金從「充裕」轉向「稀缺」。

紐約梅隆銀行策略師 John Velis 分析指出，當前 Fed 核心挑戰是判斷流動性需求曲線的拐點，市場恐將聽到更多關於準備金從「充裕」向「充足」過渡的討論。

Fed 今 (9) 日將公佈上月利率會議紀錄，外界期待從中獲取決策官員們對縮表節奏、流動性門檻的具體表態。