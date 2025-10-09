鉅亨網編譯段智恆 2025-10-09 00:00

思科 (Cisco Systems) 周三 (8 日) 發表一款全新網路晶片「P200」，專為連結人工智慧 (AI) 資料中心而設計，並已獲得微軟 ( MSFT-US) 雲端部門與阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 採用。截稿前，思科 (CSCO-US) 周三早盤股價上漲 1.00%，每股暫報 69.68 美元。

微軟、阿里巴巴都點頭！思科P200晶片成AI運算新寵(圖：REUTERS/TPG)

這款晶片將與博通 (AVGO-US) 的同類產品競爭，並成為思科新一代路由器的核心，用於連結遍布各地的大型資料中心，讓它們能像單一超級電腦般協同訓練 AI 系統。

思科共同硬體事業群執行副總裁隆德 (Martin Lund) 指出，AI 訓練任務已龐大到需要跨資料中心協作，這些設施可能相距達 1,000 英里。他強調：「現在的需求是，必須讓多個資料中心彼此連結，才能支撐龐大的 AI 訓練工作。」

思科並未透露 P200 晶片與新路由器的投資成本或銷售預期。但該公司表示，這款晶片能以一顆取代過去 92 顆晶片，搭配的新路由器耗電量較同類產品減少 65%。其中一大技術挑戰是如何在跨資料中心間保持資料同步不遺失，這需要仰賴思科多年來持續研究的「緩衝」(Buffering) 技術。

微軟 Azure 網路事業部副總裁馬爾茨 (Dave Maltz) 在聲明中表示：「隨著雲端與 AI 規模不斷擴大，市場需要更快的網路與更多的緩衝能力來吸收突發流量。我們很高興看到思科 P200 晶片在這方面帶來創新與更多選擇。」