鉅亨網編譯段智恆 2025-10-09 01:30

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (8 日) 在接受《CNBC》節目《Squawk Box》訪問時表示，美國在人工智慧 (AI) 競賽中「領先中國的幅度不大」，強調美方需要更細緻的戰略來維持優勢。他同時稱讚中國的 AI 模型與應用進展迅速，提醒外界不要低估中國的能量。

差距不大！美中AI競賽進入膠著 黃仁勳點出關鍵優劣勢(圖：REUTERS/TPG)

在此同時，美國總統川普 9 月與中國國家主席習近平通話，並宣布雙方將於 10 月底在韓國舉行的亞太經合會 (APEC) 峰會會面，突顯美中科技與外交角力持續交織。

能源領先 vs. 晶片領先

黃仁勳指出：「中國在能源上遠遠領先我們；我們在晶片上領先。」他解釋，雖然輝達憑藉先進的 Blackwell 處理器在晶片設計上仍保持優勢，但龐大的運算投資背後需要海量電力支撐，而中國在能源產能上遙遙領先。

根據能源研究機構 Energy Institute 數據，中國 2024 年總發電量達 1 萬太瓦時 (TWh)，是美國的兩倍以上。這意味著中國在 AI 基礎設施運行的能源條件上更具優勢。

中國並非「無晶片之國」

黃仁勳提醒外界不要以為中國缺乏晶片。他直言：「別忘了，他們有華為，還有很多極具創新力的新創公司。」報導指出，華為最快明年就會推出新運算系統，搭配自家昇騰 (Ascend) 晶片。

由於美國限制對華出口先進晶片，中國多家大型科技公司正加速發展自主解決方案，阿里巴巴與百度已開始採用自研晶片訓練 AI 模型。這也意味著，即便失去輝達晶片，中國仍在打造替代體系。

中國應用進展極快

黃仁勳說：「中國的應用發展速度驚人，這點讓我很擔心。」他指出，中國監管相對寬鬆，使得新技術落地速度快於美國。根據中國國務院規劃，到 2027 年 AI 應用滲透率要達 70%，涵蓋各大產業與代理人服務。

黃仁勳呼籲，美國企業與社會應加快採用 AI，「因為這場產業革命的勝負，最終決定於應用與擴散層面」。

中國市場不可忽視

黃仁勳說：「中國市場龐大，他們有十億使用者，若目標是贏得 AI 競賽，就不能輕易放棄。」他補充，中國擁有全球 50% 的 AI 研究人員與 30% 的科技市場，這些條件讓中國在 AI 生態上有相當影響力。

近一年來，中國 AI 相關股票大漲，阿里巴巴股價年內上漲近 180%，小米 (01810-HK) 也飆升逾 125%，反映市場對中國 AI 與半導體發展的信心。

美國若孤立將輸掉 AI 競賽

黃仁勳警告，美國若把科技「鎖在國內」，將會拱手把海外市場拱讓給其他國家。他引用白宮 AI 顧問塞克斯 (David Sacks) 的話說：「如果未來五年，美國技術棧佔全球 80%，那我們就贏了；若只剩 20%，就等於輸掉 AI 競賽。」