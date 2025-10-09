鉅亨網編譯段智恆 2025-10-09 02:11

半導體設備商股價周三 (8 日) 普遍承壓，此前美國國會一個對中委員會批評產業協助壯大中國半導體能力，並聲稱部分供應鏈間接支持中國軍方，引發市場憂慮出口限制可能再度升級。

美國會報告恐為新禁令鋪路 全球半導體供應鏈緊繃(圖：REUTERS/TPG)

委員會本身並無執行權，商務部也無義務遵循建議，不過此舉加深市場對未來限制升級的疑慮。

消息傳出後，艾司摩爾周三在阿姆斯特丹盤中一度大跌 7.1%，為 7 月以來最大單日跌幅，之後收斂部分跌勢；東京威力在東京下跌 2.8%；應用材料在紐約盤中交易下挫約 1%，但盤中轉漲逾 2.5%；科磊盤前跌 1.5%，盤中續跌近 2%；科林研發下跌約 2%，盤中轉漲逾 1%。

該委員會在報告中指出，中國在晶片製造上的突破對美國國安構成威脅，並點名工具製造商向已知具軍方背景的實體出售產品，助長中國發展本土晶片產業。

艾司摩爾是全球唯一能生產最先進極紫外光 (EUV) 光刻機的公司，該設備被用於製造高階晶片，應用範圍涵蓋電動車到軍事裝備。然而，由於美國領導的出口限制，艾司摩爾從未能對中國出售最尖端的 EUV 設備。

中國目前是艾司摩爾僅次於台灣的第二大市場，今年第二季占其系統銷售淨額 27%，雖然比去年同期的 41% 下降，但因人工智慧 (AI) 相關需求帶動，使該公司得以部分彌補在中國的銷售損失。不過這也讓其營運愈加依賴少數大型客戶。

荷蘭政府去年在美國壓力下，也禁止艾司摩爾向中國出口次先進的浸潤式深紫外光 (DUV) 系統，進一步削弱該公司在中國的銷售能力。艾司摩爾發言人拒絕就委員會批評置評；東京威力、應用材料、科磊與科林研發則尚未回覆置評請求。