2025-10-06 21:46

美股主要指數周一 (6 日) 開盤走高，受惠於超微 (AMD) 股價一度飆漲 35%，帶動科技族群強勁反彈。市場熱議超微與人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 達成合作，激勵 AI 投資浪潮持續推動大盤創下歷史新高。同日，一宗美國地區銀行合併案也為市場注入併購題材動能，即使聯邦政府關門進入第二周，投資人情緒仍相對樂觀。

〈美股早盤〉政府關門也擋不住！超微股價飆逾30% 推動主要指數開高(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌逾 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 60 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲逾 4.0%。

美股期貨周一走揚，投資人押注美國經濟韌性與聯準會 (Fed) 持續降息將支撐企業獲利，同時超微股價盤前飆漲，顯示 AI 相關投資熱潮持續推進。

超微股價盤前一度大漲 28%，此前公司宣布與人工智慧新創 OpenAI 達成協議，將部署 AI 基礎設施，超微表示該交易可望為營收帶來數百億美元增幅。其他盤前個股方面，特斯拉因預告將發布新產品而上揚，Comerica 股價勁漲，在 Fifth Third Bancorp 宣布以 109 億美元收購該金融服務公司後飆升，但 Fifth Third 股價則走低。

高盛策略師 David Kostin 領軍的團隊表示，美國企業本季財報可望優於市場預期，強健的經濟表現與 AI 題材熱度讓先前預估過於保守。他們並指出，美股七雄 (Magnificent Seven) 的財報亦有望優於預期。

儘管美國政府部分關門進入第六天，延遲公布部分重要數據，但民間指標顯示就業市場放緩、需求降溫，卻未對經濟前景造成警訊，市場因此仍預期 Fed 將在 10 月再度降息 1 碼。

XS.com 分析師 Linh Tran 指出，「基準情境仍是溫和成長、通膨持續趨緩，Fed 在年底前逐步降息，標普 500 將維持溫和上行，由企業獲利改善、估值穩定與機構資金流入所支撐。」

歐洲市場方面，法國 CAC 40 指數一度重挫 2.1%，泛歐 Stoxx Europe 600 震盪走跌，債市亦承壓，歐元兌美元走貶。消息顯示，法國總理勒克努 (Sebastien Lecornu) 在總統馬克宏（Emmanuel Macron）甫公布新內閣後隔日即請辭，加深政局動盪。過去兩任總理皆因國會分裂、預算案涉及削支與加稅而遭遇阻力並下台，如今勒克努也因同樣問題辭職，為歐元區第二大經濟體前景增添不確定性。

法國銀行股成為重災區，興業銀行、法國農業信貸銀行及法國巴黎銀行股價齊跌，法國 10 年期公債殖利率急升。TFS Derivatives 策略師 Stephane Ekolo 指出，在政局不穩與龐大財政赤字未解下，金融股可能持續承壓。

亞洲方面，日本日經 225 指數勁揚 5% 至歷史新高，因自民黨選舉結果顯示高市早苗 (Sanae Takaichi) 將出任首相。日元兌美元一度重貶近 2% 至 150 元，兌歐元則創新低。市場預期高市主導的政府可能推動更多舉債以資助減稅與刺激方案，帶動長天期日債價格創數月來最大跌幅。掉期市場顯示，日銀本月升息機率由選舉前的 60% 降至 25%。

能源市場方面，油價上漲，因石油輸出國組織與盟友 (OPEC+) 達成協議，將恢復每日 13.7 萬桶產能，復產速度較先前放緩。

截至台北時間周一（6 日）21 時許：

焦點個股：

超微 (AMD-US) 早盤股價上漲 33.72%，至每股 220.20 美元

人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 與超微 (AMD) 周一達成重大合作，將讓 OpenAI 有機會持有這家晶片製造商高達 10% 的股權，同時展開規模龐大的 AI 晶片部署計畫。受此激勵，超微股價周一盤前一度大漲逾 25%；相較之下，輝達 (NVDA-US) 股價盤前小跌約 1%。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.21%，至每股 257.48 美元

蘋果因數位助理 Siri 的錄音使用方式，正面臨法國檢方調查。巴黎檢察官辦公室周一 表示，案件已轉交給「打擊網路犯罪辦公室」進一步偵辦。蘋果發言人僅表示，公司在今年 1 月已針對 Siri 錄音用途發布官方部落格文章，並拒絕就調查進一步評論。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 2.66%，至每股 441.27 美元

特斯拉盤前股價漲逾 2%。特斯拉周日透過社群媒體預告，將於 10 月 7 日舉辦一場活動，引發投資人與分析師對新車型的期待，特別是更平價的 Model Y，以及市場對特斯拉銷售動能的關注與評價。據悉，這款簡化版 Model Y 的生產成本比更新款 Model Y 約低 20%，預計到 2026 年在美國的年產量可達 25 萬輛。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

花旗稱，五年內 AI 相關銷售額從零增至市占超過 25%，2025 年全球半導體銷售額預計成長 16% 至 7310 億美元創新高，但增長完全由價格驅動，出貨量仍低於峰值 11%，表明庫存偏低、成長空間充足。儘管半導體指數估值溢價 34%，但 AI 效應支撐的高成長率使估值合理，本輪半導體周期仍有上升空間。