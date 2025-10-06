鉅亨網編譯段智恆 2025-10-06 19:15

人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 與超微 (AMD) 周一 (6 日) 達成重大合作，將讓 OpenAI 有機會持有這家晶片製造商高達 10% 的股權，同時展開規模龐大的 AI 晶片部署計畫。

AI神單降臨！超微盤前一度飆逾25% OpenAI有望入股改寫晶片競局(圖：REUTERS/TPG)

雙方於周一宣布，OpenAI 計劃在未來數年內部署總計 6GW(Gigawatts, 百萬瓩) 的超微 Instinct 繪圖處理器 (GPU)，涵蓋多代產品，並於 2026 年下半年率先展開首波 1GW 的部署，將使用 Instinct MI450 晶片。

為此，超微向 OpenAI 發行最多 1.6 億股普通股認股權憑證，分批歸屬條件與部署規模、技術里程碑以及超微股價表現掛鉤。據悉，部分批次更與股價達到 600 美元時掛鉤。若 OpenAI 全面執行，將取得約 10% 超微股權。

OpenAI 並未透露確切交易金額，但強調規模達數十億美元。超微則指出，這筆協議可望為公司帶來數百億美元的新收入，並對未來營收與獲利成長構成重大推力，財務長 Jean Hu 表示，這項協議將大幅推升超微的每股獲利。

AI 基礎建設版圖擴張

OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 在聲明中強調：「超微在高效能晶片的領導地位，將幫助我們加速進展，讓先進 AI 更快惠及所有人。」超微執行長蘇姿丰則形容，這是一個「真正的雙贏」，不僅推動全球最雄心勃勃的 AI 建設，也驗證了超微下一代 Instinct 產品路線的價值。

這項協議被視為 AI 產業史上最大規模的 GPU 部署之一，讓超微正式成為 OpenAI 的核心戰略合作夥伴，降低其對單一供應商的依賴。OpenAI 正積極分散供應鏈，除了超微與輝達之外，也在與博通 (AVGO-US) 洽談客製化 AI 晶片合作。

兩周前，OpenAI 才與輝達達成總額高達 1,000 億美元的股權與供應協議，包含專屬 10GW 的運算資源，用於支持新一代模型開發。值得注意的是，輝達協議是由這家晶片龍頭投資入股 OpenAI，而超微協議則是由 OpenAI 反向取得超微股權，顯示架構差異。兩項交易合計，代表 OpenAI 僅在兩周內就承諾約 1 兆美元的新建設投資。

市場與產業影響

分析人士指出，這種資本、股權與算力彼此交織的「循環經濟」模式，雖有助於推動 AI 基礎建設發展，但也意味著一旦任何環節出現問題，整體供應鏈恐面臨壓力。

對超微而言，這是翻轉局勢的重要里程碑。多年來在 AI 加速器市場落後輝達，如今終於獲得 AI 產業最具代表性的旗艦客戶背書。超微預期，這項合作將使其 AI GPU 收入自明年開始加速，並在 2027 年進一步擴大，長期甚至可能推升相關業務規模超過 1,000 億美元。