鉅亨網編譯段智恆 2025-10-06 20:50

蘋果 (AAPL-US) 因數位助理 Siri 的錄音使用方式，正面臨法國檢方調查。巴黎檢察官辦公室周一 (6 日) 表示，案件已轉交給「打擊網路犯罪辦公室」進一步偵辦。

Siri偷聽？蘋果遭法國檢方調查(圖：REUTERS/TPG)

蘋果發言人僅表示，公司在今年 1 月已針對 Siri 錄音用途發布官方部落格文章，並拒絕就調查進一步評論。根據《Politico》最先披露的消息，調查重點在於蘋果如何透過 Siri 收集使用者錄音，以及相關資料的保存與利用。

Siri 是蘋果裝置上普遍搭載的語音助理。依照蘋果的說法，用戶可以選擇「自願加入」讓公司保留與 Siri 的對話錄音，以便改善服務；部分音檔可被保存長達兩年，並由「分級員」(Graders) 或外包人員進行檢視。此舉在歐洲引發隱私疑慮。

法國對美國科技巨頭一向態度強硬，過去已針對壟斷行為展開調查，並對數位服務徵稅。美國總統川普曾批評這類稅收具「歧視性」，並揚言可能以關稅回擊。這次對蘋果的調查，則源於人權組織「法國人權聯盟」(Ligue des droits de l’Homme) 在年初提出的投訴。

該投訴依據愛爾蘭前蘋果外包員工 Thomas le Bonniec 的證詞，他曾公開揭露，自己過去分析過包括癌症病患在內的敏感用戶錄音，質疑蘋果蒐集與審查方式侵犯個人隱私。