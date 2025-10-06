鉅亨網編譯段智恆 2025-10-06 20:20

《路透》周一 (6 日) 報導，美國政府部分關門進入第六天，川普與國會民主黨依舊僵持不下，白宮更放話若談判持續無解，將著手大規模裁員，以加劇施壓。這場政治角力已凍結約 1.7 兆美元的政府運作資金，占聯邦年度支出的四分之一。

美國政府關門第六天 川普揚言大裁員施壓民主黨(圖：REUTERS/TPG)

關門持續 川普揚言裁員

白宮國家經濟會議主任哈塞特 (Kevin Hassett) 周日在《CNN》節目中表示，若民主黨不讓步，川普與預算主管伏特 (Russell Vought) 已準備好隨時行動，啟動裁員計畫。哈塞特說：「川普與伏特已經排好程序，若有需要就會執行，但也希望不必走到那一步。」

川普同日晚間面對記者追問何時裁員時，僅簡短回應「現在就開始了」，但未提供細節。白宮強調，若關門拖延，數千名聯邦員工可能丟掉工作。這與川普上任以來大幅縮減政府規模的政策方向一致。

與此同時，川普政府已凍結至少 280 億美元的基建經費，主要針對紐約、加州與伊利諾州等民主黨執政州。川普與共和黨盟友還在社群平台上以墨西哥刻板印象製作「深偽」(deepfake)影片嘲諷民主黨，副總統范斯 (JD Vance) 稱之為「玩笑」，但此舉引發民主黨強烈不滿。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯 (Hakeem Jeffries) 批評白宮行徑荒謬，他在《NBC》節目中直言：「我們看到的是靠深偽影片來談判、眾院取消投票，而川普昨天則在高爾夫球場。這不是負責任的行為。」

醫保補助成民主黨核心訴求

民主黨拒絕接受共和黨提出的臨時撥款案 (CR)，已四度投下反對票，核心訴求在於確保《平價醫療法案》(Affordable Care Act, ACA) 下的醫保補助永久延長，以幫助民眾負擔保費。

參議院目前由共和黨以 53 席對 47 席占優，但若要通過法案仍需至少 8 名民主黨人支持。參院多數黨領袖圖恩 (John Thune) 呼籲：「只要再有五名民主黨支持，政府就能重啟。」不過僅有兩名民主黨人與一名獨立議員倒戈。

民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 回應，共和黨在會談中「毫無讓步」。部分民主黨議員則警告，必須在 11 月 1 日健保開放登記前敲定補助方案，否則保費恐大幅上漲，甚至可能導致部分人失去保險。

參議員謝安達 (Adam Schiff) 更強調，必須有法律保障白宮不得任意取消國會已核准的支出，「我不會只接受一個承諾，因為他們隨時可能反悔。」

談判陷僵局 無跡象破冰

這次政府停擺始於 10 月 1 日，即 2026 財政年度第一天。隨著關門持續至周一，已追平 1995 年柯林頓時期六天紀錄，成為史上第四長。最長紀錄則是川普第一次任內的 35 天。

儘管參眾兩院分別推動不同版本的臨時撥款案，但參院已連續四度表決失敗，周一預定進行第五度投票，依舊被視為難以突破 60 票門檻。川普則強調，歐巴馬健保「對人民而言是一場災難」，必須修正才能運作，但民主黨堅持先確保補助到位。

舒默周日在《CBS》節目中直言：「他們拒絕跟我們談。我認為唯有川普與四大國會領袖親自坐下來，才可能有突破。」

在這場高風險僵局中，不僅民主黨毫無退讓跡象，部分共和黨中間派也開始對川普強硬策略感到憂慮，擔心談判反而更加困難。參院民主黨人加勒戈 (Ruben Gallego) 則直言：「到目前為止，毫無進展。」