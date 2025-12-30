鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-30 10:10

美銀看好AI晶片股2026前景！點名「六大龍頭股」受惠千億資本支出。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，該行近日在給客戶的報告中公布了對明年的預測，預計 AI 市場將出現一定波動，但隨著資料中心建設持續推進，以及企業加大製造與設備支出，全年表現仍有望強勁收尾。

美銀分析師認為，AI 市場約處於八到十年演進週期的中點，2026 年正是中期。

報告預測，在後半段演進週期，科技公司將持續升級 IT 基礎設施，加速 AI 工作負載的處理速度，帶動相關晶片與設備需求增長。

美銀認為，大型且具高品質的行業龍頭公司具有特別的投資機會，並於報告中點名六檔晶片股，認為它們最有可能受益於到 2030 年可能達到 1.2 兆美元的 AI 資本支出。

該行推薦的六大晶片股包括：

輝達 (NVDA-US) ：今年累計上漲 41%

博通 (AVGO-US) ：今年累計上漲 52%。

科林研發 (LRCX-US) ：今年累計上漲 146%。

科磊 (KLAC-US) ：今年累計上漲 103%。

亞德諾 (ADI-US) ：今年累計上漲 30%。

Cadence 設計系統 (CDNS-US) ：今年累計上漲 6%。

雖然博通、科林研發與科磊在 2026 年表現優於輝達，但美銀分析師仍認為輝達是無可爭議的產業龍頭。

他們指出，輝達目前的股價僅為其成長率的一半，並強調了其前景廣闊的潛在催化劑。

個股分析與投資亮點

博通：美銀給予博通 2026 年預期盈餘的估值為 33 倍，並預測其股價在明年有望升至每股 500 美元，原因在於其在半導體業者中具備高獲利能力及可觀的自由現金流。

科林研發：分析師認為科林研發整體處於極佳位置，原因在於晶圓廠高度依賴其所生產的設備。

雖然報告指出該公司可能受到部分關稅與通膨影響，但美銀仍將其視為 AI 製造市場中關鍵領域的策略性投資標的。

科磊：美銀指出科磊在晶片製造商中擁有領先的利潤率，並將其列為業界最穩健的公司之一，認為這也支持其較高的估值倍數。

Cadence 設計系統：該行將 Cadence 設計系統列為電子設計自動化領域的首選，但也提醒須注意中美貿易緊張可能帶來的風險。

亞德諾：雖然美銀報告承認亞德諾擁有高額自由現金流，但該行也同時指出，若汽車及工業客戶縮減高效能晶片支出，經濟衰退可能對該晶片製造商造成負面影響。

不過，美銀仍然非常看好這家晶片公司及其一些市值較小的同行。

美銀表示：「展望 2026 年，我們對晶片股仍持建設性（樂觀）看法。」