鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-30 20:30

‌



美國聯準會 (Fed) 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 周二 (30 日) 警告，美國就業市場正顯現疲態，恐面臨壓力，同時通膨風險仍偏向上行，兩大目標正同時承受挑戰，為貨幣政策前景增添複雜性。

美國就業疲軟、通膨仍高！Fed二把手點出政策困境(圖：REUTERS/TPG)

傑佛森是在芬蘭央行主辦的第四屆國際貨幣政策會議上發表演說，他指出：「我認為就業的風險傾向下行，通膨風險則偏向上行，這意味著我們的雙重使命都正承受壓力。」他並坦言，由於白宮近期推動的關稅、移民及其他政策仍在成形，對經濟前景的不確定性「特別高」。

‌



就業市場疲軟與政策考量

傑佛森表示，美國經濟今年底前的成長可能維持在約 1.5% 的速度，但「就業市場正在轉弱，若缺乏支持，恐將承受壓力」。他解釋，近期失業率已升至 4.3%，顯示勞動市場存在下行風險，這也是他支持 9 月會議降息的原因之一。

Fed 在 9 月 16 至 17 日的會議上決議將基準利率降至 4% 至 4.25% 的區間，為今年首度降息。決策者並預測今年底前還會有兩次降息，以在抑制通膨的同時，對就業市場提供支撐。

傑佛森強調，雖然近期美國裁員情況仍「相對穩定」，整體就業情勢「大致平衡」，但歷史經驗顯示勞動市場若轉弱，惡化的速度可能非常快，因此需要預防性調整政策。

通膨與不確定性風險

在通膨方面，傑佛森指出，關稅對物價的影響迄今低於部分經濟學家的預期，但「相關效應可能在未來幾個月進一步顯現」。他預測，今年內通膨壓力可能仍在，但隨後將回落，幾年內有望回到 Fed 的 2% 目標。他補充說，Fed 將持續根據「最新數據、經濟前景演變以及風險平衡」來判斷政策路徑。

談及未來動向，他並未對後續降息幅度或時機提供明確訊號，只強調會「持續評估適當的政策立場」。至於是否考慮在 2027 年副主席任期結束後留任，他則回應：「我完全沒想過這個問題，這不是每天上班時會考慮的事。」