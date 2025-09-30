鉅亨網編譯段智恆 2025-09-30 19:20

‌



《彭博》周二 (30 日) 報導，中國國營鐵礦石採購公司已要求主要鋼廠與貿易商暫停採購必和必拓 (BHP Group) 所有新的鐵礦石船貨，顯示雙方在定價問題上的爭議持續升高，恐動搖這家礦業巨頭與全球最大買方之一的關係。

鐵礦石爭端升級！中國喊停必和必拓船貨交易(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，中國礦產資源集團 (China Mineral Resources Group, CMRG) 本周已通知國內買家，暫停購買必和必拓以美元計價的海運船貨。這項指令意味著新的合約無法簽署，即使是已自澳洲出港的船貨也不例外。當前僅有少量已抵達中國、並以人民幣計價的必和必拓鐵礦石仍可交易。消息人士並指出，這項決定是在上周末至本周間雙方多次會談無果後出爐的。

‌



中國是全球最大鐵礦石消費國，而總部位於澳洲的必和必拓則是全球最大礦業公司之一，與力拓 (Rio Tinto) 及巴西淡水河谷 (Vale) 並列中國鋼鐵業的主要供應來源。近年來，中國在原物料市場上展現出更強勢的姿態，不僅曾在前一個十年對澳洲商品實施禁令，今年更針對稀土出口加強管制。

Panmure Liberum 分析師 Tom Price 表示：「十年前中國不可能這麼做，因為過度依賴進口。如今情況不同，一方面鋼鐵需求正在趨緩，另一方面幾內亞大型 Simandou 礦場即將釋出新供給。」

這次禁令進一步升級，早前中國已禁止採購必和必拓旗下 Jimblebar 混合粉礦 (Jimblebar Fines)，最新措施甚至擴及所有船貨。據悉，CMRG 還要求鋼廠不得在港口提取 Jimblebar 船貨，也不得在人民幣現貨市場購買相關貨源。部分鋼廠因此調整生產參數，以因應替代礦源。

受消息影響，新加坡鐵礦石期貨價格上漲 1.8%，報每公噸 105.05 美元。必和必拓股價在倫敦一度重挫 4.8%，創 4 月初以來最大跌幅。CMRG 並未回應置評請求，必和必拓則表示無法評論商業安排。