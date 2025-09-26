鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-26 21:41

‌



美國股市主要指數周五 (26 日) 開高，因最新公布的個人消費支出 (PCE) 通膨數據符合預期，舒緩市場對聯準會 (Fed) 可能延後降息的疑慮。投資人趁勢進場抄底，推動股市止住連日跌勢。

〈美股早盤〉主要指數開高 PCE數據舒緩Fed降息疑慮 投資人進場抄底(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 280 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲近 0.1%。

‌



美國股市周五上漲，公債殖利率則走低，因最新數據顯示通膨壓力溫和，讓聯準會 (Fed) 在面對就業市場降溫時，取得更多操作空間。標普 500 指數有望收窄本周跌幅，美國 2 年期公債殖利率下滑 1 個基點至 3.65%，美元走勢震盪。貨幣市場持續反映，至 2025 年底前 Fed 大約會再降息 40 個基點。

最新數據顯示，8 月個人消費支出 (PCE) 物價指數扣除食品和能源後的核心項目月增 0.2%，較 7 月的 0.3% 放緩，年增率則持平於 2.9%，雖仍偏高但顯示通膨壓力趨於穩定。

Bellwether Wealth 投資長貝林 (Clark Bellin) 指出：「我們認為央行仍有望在 10 月會議再度降息，因為通膨已足夠穩定，可以承受更低利率。」TradeStation 策略師羅素 (David Russell) 則表示，股市在連跌三天後，這份數據足以吸引買盤回流，他形容「沒有壞消息就是好消息」。

同日公布的數據亦顯示，美國 8 月個人消費支出高於預期，凸顯消費者支出具韌性。

Fed 上周今年以來首次降息，主席鮑爾當時指出，就業市場降溫是關鍵原因，但也強調隨著關稅影響持續，央行仍須密切關注通膨。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Tom Barkin) 周五受訪時表示，雖然失業率和通膨都偏離 Fed 目標，但他認為兩者進一步惡化的風險有限。「我們的重點是讓經濟平穩著陸，並在通膨與失業間取得平衡。這兩項數據的確朝錯誤方向走，但風險有限，我們會隨著情勢變化調整政策立場。」

截至台北時間周五（26 日）21 時許：

焦點個股：

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 0.21%，至每股 750.51 美元

臉書母公司 Meta Platforms 周五表示，未來幾周將在英國推出臉書與 Instagram 的「無廣告訂閱服務」。這項計畫將讓使用者可以在支付月費與繼續免費使用但接受定向廣告之間做選擇。隨著歐洲監管機構日益嚴格審視平台如何利用個人資料投放廣告，Meta 此舉被視為回應隱私規範的措施。

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 3.74%，至每股 35.26 美元

超微 (AMD-US) 早盤股價上漲 0.28%，至每股 161.72 美元

超微 (AMD) 盤前跌 1.34% 報 159.11 美元。消息面上，有媒體稱由「女股神」伍德領導的方舟投資減持了超微的股份。另外分析指，在激烈的市場競爭中，超微需要不斷提昇技術水準，以應對來自英特爾、輝達 (NVDA-US) 等競爭對手的挑戰。「女股神」的減持行為，或許也與超微在市場競爭中的表現有關。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 PCE 物價數年升 2.7%，預估 2.7%，前值 2.6%

美國 8 月 PCE 物價數月升 0.3%，預估 0.3%，前值 0.2%

美國 8 月核心 PCE 物價數年升 2.9%，預估 2.9%，前值 2.9%

美國 8 月核心 PCE 物價數月升 0.2%，預估 0.2%，前值 0.2%

美國 8 月個人收入月升 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 8 月個人支出月升 0.6%，預期 0.5%，前值 0.5%

華爾街分析：

市場正翹首等待 Fed 下一步利率動向、即將到來的關鍵財報季，而美國政府停擺威脅也牽動著投資人的神經。除此之外，波動率上升風險也在投資人的擔憂清單上。高盛集團的衍生性商品團隊表示，自 1928 年以來，標普 500 指數 10 月的歷史波動比其他月份高出約 20%。近幾十年來，這一幅度甚至更高，因為第四季通常會出現企業層面的大量催化劑。