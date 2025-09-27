鉅亨網編譯段智恆 2025-09-27 00:00

《路透》周五 (26 日) 報導，根據一封內部備忘錄，美國咖啡連鎖龍頭星巴克 (SBUX-US) 技術長(CTO)Deb Hall Lefevre 已於本周一辭職，暫時由全球體驗科技資深副總裁 Ningyu Chen 代理，尚未任命正式繼任人選。

傳星巴克CTO閃電辭職！AI轉型計畫能撐住嗎？(圖：REUTERS/TPG)

該備忘錄由星巴克財務長 (CFO)Cathy Smith 發出，提到 Lefevre 計畫退休，並強調公司的科技重點不會改變，仍聚焦於推動「Back to Starbucks」轉型計畫所需的數位化工作。Lefevre 過去曾任職麥當勞 (MCD-US)，2022 年 5 月加入星巴克，負責優化得來速、行動點餐等技術系統。

在尼柯爾 (Brian Niccol) 去年出任執行長後，公司積極推動多項技術創新，以扭轉連續六季銷售下滑的頹勢，包括北美所有直營門市將於 9 月底前全面導入人工智慧 (AI) 驅動的自動存貨系統，以及協助咖啡師的 AI 助理與新一代銷售點系統(POS)。

然而，星巴克近期也宣布將關閉美國部分營運不佳的門市，預估至 2025 會計年度年底，北美直營門市總數將減少約 1%，關閉規模達數百家。與此同時，該公司也將裁撤 900 個非零售職位，受影響員工將於周五收到通知。

今年 2 月，星巴克已裁員 1,100 名企業員工，其中資訊科技部門受創最重，並逐步將部分 IT 工作交由印度外包商 Tata Consultancy Services 承擔。

面對外界關切，星巴克周五聲明表示，公司仍將保有「相當規模的內部技術團隊」，但資源將集中於最重要的能力與關鍵工作上。