Meta順應英國監管 推出無廣告訂閱服務
鉅亨網編譯段智恆
臉書母公司 (Meta Platforms) 周五 (26 日) 表示，未來幾周將在英國推出臉書與 Instagram 的「無廣告訂閱服務」。
這項計畫將讓使用者可以在支付月費與繼續免費使用但接受定向廣告之間做選擇。隨著歐洲監管機構日益嚴格審視平台如何利用個人資料投放廣告，Meta 此舉被視為回應隱私規範的措施。
根據公告，若透過網頁訂閱，月費為 2.99 英鎊 (約 3.99 美元)；若使用 iOS 或安卓(Android) 應用程式訂閱，費用則為 3.99 英鎊。這與 Meta 先前在歐盟推出的類似方案一致，旨在符合當地的資料隱私規範。
這項宣布出爐前，英國資料保護機關已對社群平台如何處理個資用於廣告提出疑慮。Meta 強調，無廣告方案能讓使用者更能掌控自身的線上體驗，同時維持公司以廣告支撐免費服務的營運模式。選擇付費方案的用戶將不會看到廣告，其個人資料也不會被用於廣告目的。
此舉反映出整個科技產業的更廣泛趨勢。隨著監管壓力升高，蘋果 (AAPL-US) 與 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 也已陸續調整隱私政策，重塑數位廣告的運作方式。
廣告業務仍是 Meta 營收的支柱。去年 Meta 的廣告收入占其 1645 億美元總營收的約 98%。在隱私規範與廣告收益之間取得平衡，已成為公司未來成長策略的關鍵挑戰。
