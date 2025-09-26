search icon



美8月核心PCE年升2.9%符合預期 美股指數期貨走揚

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電


根據美國商務部經濟分析局 (BEA) 周五 (26 日) 公布的數據，8 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年升 2.7%，符合市場預期，略高前值的 2.6%；按月來看成長 0.3%，符合市場預期，略高前值的 0.2%。實質個人消費支出月升 0.4%，前值上修至 0.4%。

cover image of news article
美8月核心PCE年升2.9%符合預期 美股指數期貨走揚(圖：REUTERS/TPG)

值得注意的是，核心 PCE(排除食品與能源) 物價指數年增 2.9%，符合市場預期且與前值持平；按月來看成長 0.2%，也符合市場預期並前值持平。該指標是聯準會 (Fed) 關注的通膨衡量基準，物價壓力似乎仍未消退。


此外，同日公布的 8 月個人收入月升 0.4%，高於市場預期的 0.3%，與前值持平；同月個人支出月增 0.6%，高於市場預期與前值的 0.5%。

數據公布後，美國股市期貨走高，因最新公布的通膨數據符合市場預期。標普 500 指數期貨上漲 0.3%，那斯達克 100 指數期貨漲 0.2%，道瓊工業平均指數期貨則上揚 178 點，約 0.4%。

與此同時，美元指數短線小幅走低，現報 98.33。美國 10 年期公債殖利率短線走低，現報 4.158%。現貨黃金短線拉升約 6 美元，現報 3755.53 美元 / 盎司。

持續更新...

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006639.080.52%
NASDAQ22443.37+0.26%
道瓊指數46287.820.74%
美元指數98.343-0.21%
現貨黃金3764.000.40%
NASDAQ10024455.46+0.24%
費城半導體6283.40-0.02%
美國10年公債殖利率4.1872+0.32%

