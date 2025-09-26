美就業市場不再穩健！經濟學家預估Fed持續降息

鉅亨網編譯段智恆 2025-09-26 21:10

《彭博》周五 (26 日) 公布最新調查顯示，經濟學家下修美國至 2026 年的就業成長預估，這也強化了聯準會 (Fed) 持續降息的理由。

調查顯示，自今年第四季起至 2026 年間，美國非農就業月均增幅將僅有 7.1 萬人，較上月預估少 2 萬人。就業增速放緩，將促使 Fed 逐步降低借貸成本，市場普遍預測到明年 9 月前將累計降息 1 個百分點。

Fed 上周已啟動今年首度降息，主席鮑爾指出，就業市場已無法再被形容為「非常穩健」，顯示決策者對就業前景的憂慮升高。Wilmington Trust 首席經濟學家提利 (Luke Tilley) 表示，「我們持續預期疲弱的就業市場、工作流失與服務支出低迷，將蓋過關稅對商品造成的影響，促使 Fed 在 2025 年底至 2026 年初多次降息。」

經濟學家預估，今年底前美國就業成長將趨緩，但明年將逐步改善。不過，核心通膨壓力短期內仍高。調查結果顯示，以排除食品與能源的個人消費支出 (PCE) 物價指數衡量的核心通膨，預計今年第四季將觸頂於 3.2%，並在 2026 年下半年才會逐漸回落。

此次調查於 9 月 19 日至 24 日進行，共訪問 80 名經濟學家。受訪者同時預估，美國經濟在今年第四季將明顯降溫，國內生產毛額 (GDP) 季增年率僅成長 1.2%，之後才會在 2026 年逐步加速。不過，2025 年整體經濟成長仍低於 2%，主因是就業市場疲弱將壓抑家庭支出。