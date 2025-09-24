鉅亨網編譯段智恆 2025-09-24 22:10

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周三 (24 日) 表示，美國在與中國談判時並非毫無籌碼，包括飛機引擎與零組件、特定化學品及塑膠、矽材料原料等關鍵產品，都是中國依賴美國的領域。

「我們不缺籌碼！」美財長點名航空引擎、化學品制衡中國(圖：REUTERS/TPG)

貝森特在接受《福斯商業新聞網》(Fox Business Network) 的《Mornings with Maria》節目訪談時指出，中國的稀土礦物仍持續出口，但美國則在積極鞏固其他戰略性商品的供應鏈。他強調：「我們手中還有槓桿，有許多產品是中國需要依賴我們的。」

他提到，除了工業品外，美國還可將資本市場視為談判籌碼，例如首次公開募股 (IPO) 的市場准入機會。

貝森特透露，他與川普政府其他官員今年已與中方舉行四次會談，並計劃在 10 月與 11 月再度會面，討論 11 月 10 日暫停加徵關稅措施到期前的安排。他表示，美國的立場是以「相互尊重」面對中國，「中國是全球第二大經濟體，但美國已經表明，我們有優先事項、有利益，並會捍衛它們。」

他同時強調，美國當局正全力確保半導體供應安全，降低過度依賴單一來源的風險。貝森特直言：「全球經濟最大的單一潛在風險在於，99% 的高性能晶片都在台灣生產。他們的確做得很好，生態系統完整，但就風險管理而言，這樣的依賴太過集中。」