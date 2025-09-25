鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-25 04:30

當美國消費者對牛肉等食品價格飆升感到擔憂、對夏季電費賬單激增感到不解之際，一項新的預測報告警告，今年冬天美國家庭的取暖費用將會上漲。

川普政府最頭疼問題之一，美國電費今冬預測將大幅上漲。（圖：Shutterstock）

美國國家能源援助主管協會（NEADA）的研究數據指出，美國家庭今年冬天需要多付多少取暖費很大程度上取決於取暖方式和所在地。按區域劃分，美國西部電價預計將上漲 18%，南部大漲 21.4%，中西部勁漲 19.7%，東北上揚 7.2%。

「對富裕家庭來說，這些漲價幅度可能不算太大，但對經濟貧困家庭來說，卻可能是毀滅性。」NEADA 在一份新聞稿中表示：「低收入家庭已經難以支付現有高昂電費，這些電費上漲將迫使他們不得不在支付取暖費和食品、藥品及其他必需品之間作選擇。」

電費一直被看作是川普政府面臨的一個棘手問題。最近美國公布的消費者物價指數（CPI）顯示，電價上漲速度是通膨的兩倍。

NEADA 稱，使用電力取暖的消費者，將在今冬切實感受到壓力。統計數據顯示，全美約有 5,600 萬戶家庭使用電力供暖，其中許多居住在南部地區。