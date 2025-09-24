search icon



〈美股早盤〉主要指數小幅走高 阿里巴巴推升AI樂觀情緒

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電


美股主要指數周三 (24 日) 小幅走高，投資人消化聯準會 (Fed) 主席鮑爾釋出的謹慎談話，並關注本周稍晚即將公布的重要經濟數據。與此同時，阿里巴巴宣布加大人工智慧 (AI) 投資計畫，提振市場對 AI 題材的樂觀情緒，帶動科技股反彈。標普 500 指數在前一日小幅整理後重拾升勢，輝達 (Nvidia) 股價也在前一日回檔後嘗試回穩。

cover image of news article
〈美股早盤〉主要指數小幅走高 阿里巴巴推升AI樂觀情緒(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 110 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲 0.06%，標普 500 指數漲 0.06%，費城半導體指數跌近 0.3%。


阿里巴巴集團承諾加大 AI 支出後，激勵投資人對科技股的樂觀情緒，美股有望恢復漲勢。那斯達克 100 指數期貨周三上揚 0.2%，在前一交易日大型科技股下跌、結束連續創新高的走勢後回穩。

阿里巴巴在受颱風影響的香港股市大漲 9%，該公司表示將把 AI 支出規模擴大至超過原本 5,000 億美元的目標。「美股七雄」(Magnificent Seven) 成員全數上漲，標普 500 指數期貨則小幅走高。

美元在連跌兩天後反彈 0.4%，美國公債殖利率全面攀升。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 在接受《福斯財經網》訪問時表示，他對聯準會 (Fed) 主席鮑爾尚未釋出年底至少降息 100 至 150 個基點的訊號感到意外。

市場對 AI 龐大潛力的看好，持續推動股市創下多次歷史新高，並抵消地緣政治風險與貿易緊張的擔憂。投資人也押注 Fed 將啟動寬鬆政策，加上美國經濟韌性強勁，將進一步推升企業獲利，增添樂觀氣氛。

蘇黎世保險 (Zurich Insurance Co.) 首席策略師米勒 (Guy Miller) 表示：「AI 再度成為全球市場的主要驅動力。投資仍在持續，使 AI 題材保持熱度。這引發一個問題：是否已進入過度投資與資本錯置的最後階段？但從投資角度來看，這反而顯示行情還有一段距離。」

標普 500 指數已連續 107 個交易日未出現 2% 以上跌幅，為逾一年來最長紀錄。交易員對各種風險幾乎不予理會，即便鮑爾周二警告決策者仍面臨艱鉅挑戰，市場反應仍顯冷淡。當前最大風險是官員收回更多降息預期，恐令華爾街失望。舊金山聯準銀行總裁戴 (Mary Daly) 預計將於周三稍晚發表談話，這也是本周較少數的公開日程之一。

EFG 資產管理副投資總監莫瑞 (Daniel Murray) 指出：「接下來將有許多關於 Fed 的討論，這會主導市場。我預期未來幾周走勢將偏向盤整，下個催化劑將是第三季財報季。」

其他市場方面，阿根廷債券在美國考慮提供 200 億美元互換額度，並表示準備購買該國美元債的消息後，跌幅有所收斂。

中東市場方面，沙烏地阿拉伯放寬外資持股規定，帶動該國股市市值增加 1,230 億美元，Tadawul 綜合指數中的銀行股勁揚 9%，創下歷來最大單日漲幅。

原油價格則延續一周以來最大漲幅。隨著美國總統川普加強對俄羅斯的強硬言辭，投資人也密切關注石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 成員國可能出現的供應中斷。布蘭特原油突破每桶 68 美元。

截至台北時間周三（24 日）21 時許：
焦點個股：

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價上漲 8.40%，至每股 176.79 美元

阿里巴巴 (09988-HK) 周三宣布與輝達 (NVDA-US) 合作、擴展海外資料中心並推出新一代人工智慧 (AI) 產品，帶動港股大漲近 10%，創下近四年新高，美股存託憑證 (ADR) 盤前股價也同步上揚近 10%，顯示投資人對其加碼 AI 戰略充滿信心。

甲骨文 (ORCL-US) 早盤股價下跌 1.75%，至每股 308.33 美元

根據外媒報導，甲骨文正尋求從美國投資級債券市場借貸 150 億美元，計劃發行多達七個部分的債券，包括罕見的 40 年期債券。

美光 (MU-US) 早盤股價下跌 2.04%，至每股 163.02 美元

美光科技盤前一度漲超 2%，後漲幅回落。消息面上，美光 2025 會計年度第四季營收年增 46% 至 113.2 億美元，調整後每股盈餘較去年同期成長 156.8% 至 3.03 美元，皆超預期及公司先前指引。此外，美光亦公布超預期的 2026 會計年度第一季業績指引，預計營收將介於 122 億至 128 億美元之間，將刷新前一季所創的最高紀錄。

今日關鍵經濟數據：

華爾街分析：

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室指出，預計全球有關 AI 領域的支出將在 2025 年年增 67%，達到 3,750 億美元，2026 年增至 5,000 億美元，2030 年將達 9,600 億美元。

考慮到當前美國政府對經濟成長與支援企業發展的政策導向，儘管市場上已出現多項高調的戰略聯盟與合作，該行預期反壟斷審查仍將相對有限。

瑞銀表示，對 AI 結構性成長趨勢保持高度信心，建議投資人考慮在半導體、軟體及網路產業採取均衡布局。儘管估值已上升，該行認為短期內若出現市場回檔，將為長期投資者提供良好入場機會。

文章標籤

美國經濟聯準會Fed通膨就業市場降息川普關稅美股早盤TOP

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006660.450.05%
NASDAQ10024590.18+0.04%
美元指數97.8760.63%
費城半導體6265.49-0.68%
NASDAQ22593.57+0.09%
道瓊指數46401.360.23%
近月倫敦布蘭特原油68.56+1.38%
美國10年公債殖利率4.1369+0.70%
甲骨文310.53-1.05%
美光科技162.7899-2.18%
輝達178.52+0.05%
阿里巴巴集團控股176.8507+8.44%
阿里巴巴－Ｗ174.000+9.16%

