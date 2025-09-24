鉅亨網編譯段智恆 2025-09-24 20:00

《CNBC》周三 (24 日) 報導，川普政府日前宣布調整 H-1B 簽證規則，對申請人徵收高達 10 萬美元的費用，並考慮未來改採「薪資加權」抽籤方式。這項政策震撼矽谷，科技業者警告將重創新創公司並加速人才外流，削弱美國在全球人工智慧 (AI) 與高科技領域的競爭力。

從H-1B之爭看AI競賽：美國是否自斷科技新創發展手腳？(圖：REUTERS/TPG)

政策內容與市場震撼

H-1B 簽證長期是美國吸引高技術移民的重要管道，每年名額僅 8.5 萬份，競爭激烈。川普政府新規要求每份申請支付 10 萬美元費用，遠高於現行僅數千美元的水準，並可能在後續改革中引入「薪資加權」抽籤機制，優先保障高薪企業。

這項宣布立即引發爭議。批評者指出，政策表面上旨在淘汰低價競爭，但實際效果恐是讓新創與中小企業無力聘僱外籍專才。矽谷創投人士直言，新規對產業打擊「如同斷腿」。

新創受壓 大廠有因應空間

新創公司對高技能外籍人才的依賴度極高，許多早期團隊仰賴國際工程師開發產品，但有限的資金根本無法負擔動輒 10 萬美元的簽證成本。矽谷加速器 Y Combinator 執行長警告，這將直接削弱創業生態系，阻斷下一代科技巨頭的誕生。

人才流失風險 國際競爭升溫

專家指出，美國此舉將迫使人才轉向其他科技中心。加拿大近年放寬工作簽證，歐洲和亞洲部分國家也積極吸引高技能工程師，競爭態勢日益激烈。華頓商學院教授直言，這項新規「幾乎是災難」，將迫使許多國際學生和工程師改變計畫，不再選擇美國。

中國與印度更被視為潛在受惠者。中國 AI 新創近年快速崛起，例如深度求索 (DeepSeek) 在生成式 AI 標準上挑戰美企地位。若美國限制外籍專才，中國與印度反而可能吸引這批人才返國發展，加速本土產業壯大。

歷史爭議與未來不確定性

H-1B 制度多年來爭議不斷，美國兩黨輪流批評其被濫用，卻始終未能達成改革共識。過去雖有提升費用或收緊審查的提案，但從未出現如此高昂的成本門檻。業界人士質疑，川普政府的新措施不僅缺乏配套，還可能在 AI 軍備競賽關鍵時刻自斷手腳。