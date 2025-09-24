從H-1B之爭看AI競賽：美國是否自斷科技新創發展手腳？
鉅亨網編譯段智恆
《CNBC》周三 (24 日) 報導，川普政府日前宣布調整 H-1B 簽證規則，對申請人徵收高達 10 萬美元的費用，並考慮未來改採「薪資加權」抽籤方式。這項政策震撼矽谷，科技業者警告將重創新創公司並加速人才外流，削弱美國在全球人工智慧 (AI) 與高科技領域的競爭力。
政策內容與市場震撼
H-1B 簽證長期是美國吸引高技術移民的重要管道，每年名額僅 8.5 萬份，競爭激烈。川普政府新規要求每份申請支付 10 萬美元費用，遠高於現行僅數千美元的水準，並可能在後續改革中引入「薪資加權」抽籤機制，優先保障高薪企業。
這項宣布立即引發爭議。批評者指出，政策表面上旨在淘汰低價競爭，但實際效果恐是讓新創與中小企業無力聘僱外籍專才。矽谷創投人士直言，新規對產業打擊「如同斷腿」。
新創受壓 大廠有因應空間
新創公司對高技能外籍人才的依賴度極高，許多早期團隊仰賴國際工程師開發產品，但有限的資金根本無法負擔動輒 10 萬美元的簽證成本。矽谷加速器 Y Combinator 執行長警告，這將直接削弱創業生態系，阻斷下一代科技巨頭的誕生。
相較之下，大型科技公司雖也面臨額外支出，但財力雄厚、仍可吸收成本。Netflix(NFLX-US)創辦人哈斯汀 (Reed Hastings)、OpenAI 執行長阿特曼(Sam Altman) 則公開表示支持改革，認為此舉有助集中資源於「最有價值的職位」。不過分析師提醒，大廠的短期承受力不代表長遠無憂，若人才流入減緩，整體創新環境仍將受損。
人才流失風險 國際競爭升溫
專家指出，美國此舉將迫使人才轉向其他科技中心。加拿大近年放寬工作簽證，歐洲和亞洲部分國家也積極吸引高技能工程師，競爭態勢日益激烈。華頓商學院教授直言，這項新規「幾乎是災難」，將迫使許多國際學生和工程師改變計畫，不再選擇美國。
中國與印度更被視為潛在受惠者。中國 AI 新創近年快速崛起，例如深度求索 (DeepSeek) 在生成式 AI 標準上挑戰美企地位。若美國限制外籍專才，中國與印度反而可能吸引這批人才返國發展，加速本土產業壯大。
歷史爭議與未來不確定性
H-1B 制度多年來爭議不斷，美國兩黨輪流批評其被濫用，卻始終未能達成改革共識。過去雖有提升費用或收緊審查的提案，但從未出現如此高昂的成本門檻。業界人士質疑，川普政府的新措施不僅缺乏配套，還可能在 AI 軍備競賽關鍵時刻自斷手腳。
創投家塔斯克 (Bradley Tusk) 直言，美國的核心優勢在於能吸引世界最頂尖的人才，如今卻因政治考量限制簽證，「這對競爭力而言完全不合邏輯」。隨著業界反彈聲浪升高，後續國會與法院是否介入，將決定這項新規的命運與美國科技創新的未來。
- 降息綠燈亮起，該配置哪類資產？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普政府H-1B簽證改革草案出爐 新制將依薪資分級
- 從簽證費用暴增到科技人才外流：華爾街分析師如何看川普H-1B新政
- 川普H-1B懶人包：簽證費為何漲到10萬美元？誰受影響、後續怎麼走
- 川普只對台灣晶片感興趣？金融時報：美國對中國政策大轉彎
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇