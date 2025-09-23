鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-23 20:30

‌



經濟合作暨發展組織 (OECD) 周二 (23 日) 發布最新預測，將 2025 年全球與美國經濟成長率上修，反映出各主要經濟體表現比預期更具韌性。不過，隨著美國總統川普推動大規模關稅政策，未來一年貿易衝擊恐逐步浮現，2026 年全球景氣成長動能仍可能受阻。

OECD看好今年全球經濟 但警告關稅陰影仍未散去(圖：REUTERS/TPG)

全球成長預測上修 AI 與財政刺激成支撐

‌



OECD 將 2025 年全球經濟成長率自 6 月預測的 2.9% 上調至 3.2%，但仍低於 2024 年的 3.3%；至於 2026 年的成長率預估維持在 2.9%。報告指出，今年上半年全球經濟展現超乎預期的韌性，尤其新興市場國家表現亮眼。

報告指出，多數企業提前進口商品以避開新關稅，加上美國人工智慧 (AI) 投資熱潮，以及中國政府的財政支持抵消房市疲弱與貿易阻力，均推升經濟表現。OECD 首席經濟學家 Alvaro Santos Pereira 強調，AI 投資與中國刺激政策為全球提供短期支撐，但長期挑戰仍在。

美國方面，OECD 將 2025 年成長率自 1.6% 上修至 1.8%，但顯著低於 2024 年的 2.8%；2026 年預估將再降至 1.5%。中國則受惠於擴張性財政政策，短期內維持正面支撐。

高關稅衝擊延後顯現 2026 年恐成轉折點

OECD 警告，儘管全球經濟當前展現韌性，但美國關稅措施的全面影響仍未完全反映。美國自 8 月起對進口商品課徵廣泛關稅，使得有效關稅率上升至 19.5%，為 1933 年以來最高水準。報告指出，許多企業初期以壓縮利潤方式吸收部分關稅，衝擊尚未全面顯現，但隨著措施分階段實施，效應將愈發明顯。

OECD 預計，2026 年全球成長將放緩至 2.9%，美國則自 1.8% 下滑至 1.5%。Pereira 直言：「這將對美國經濟造成重大打擊，而由於美國在全球的關鍵地位，這也將波及多數國家。」

他同時呼籲各國應持續展開協商，以降低貿易壁壘，因為「更多的貿易對成長是有利的」。

勞動市場降溫 通膨壓力趨緩但風險仍存

OECD 報告指出，全球勞動市場已顯示降溫跡象，多國失業率上升、職缺減少。消費支出模式也出現改變，部分商品價格反映出關稅影響。儘管如此，整體通膨壓力略有下降，OECD 將 2025 年二十國集團 (G20) 整體通膨率預估自 3.6% 下調至 3.4%。美國的預測更明顯下修，從 3.2% 調降至 2.7%。

展望未來，OECD 指出，若關稅進一步上升或通膨再度抬頭，將成為主要風險。此外，全球財政狀況惡化、金融市場重新定價，以及加密資產估值高度波動帶來的金融穩定性隱憂，也都是潛在挑戰。