鉅亨網編譯段智恆 2025-09-23 19:40

‌



《彭博》周二 (23 日) 報導，美國公債在連續五個交易日下跌後出現反彈，市場焦點轉向聯準會 (Fed) 主席鮑爾及其他官員即將發表的談話，投資人期待能獲得更多關於降息前景的訊號。

美債五日連跌止步 投資人聚焦Fed主席鮑爾談話(圖：REUTERS/TPG)

美國公債價格周二全面上揚，10 年期公債殖利率下滑 2 個基點至 4.13%。先前市場因 Fed 官員釋出謹慎訊號而承壓，上周的談話以及本周再度強調的基調，均顯示政策制定者對進一步寬鬆仍抱持保留態度。

‌



投資人現正關注多位 Fed 官員的發言，包括鮑爾以及古爾斯比 (Austan Goolsbee)、鮑曼(Michelle Bowman) 與波斯提克 (Raphael Bostic)。Pepperstone 資深研究策略師布朗(Michael Brown) 指出，鮑爾或許將釐清上周那次降息如何被定位為「風險管理」的決策。他並表示，稍早進行的 2 年期公債標售預料將順利消化。

鮑爾上周在宣布降息時強調，這是一項「風險管理」操作，目的在於平衡就業市場的疲弱跡象與通膨風險。不過，自此之後聯準會官員的談話呈現分歧。穆薩勒姆 (Alberto Musalem) 直言進一步降息空間有限；由美國總統川普任命的新任理事米蘭 (Stephen Miran) 則在首次演說中表示，當前政策仍過於緊縮。

投資人同時等待一連串經濟數據，包括採購經理人指數 (PMI)、里奇蒙聯準銀行製造業指數，以及稍後的國內生產毛額(GDP) 與個人消費支出 (PCE) 物價指數，這些數據將有助於判斷美國經濟是否持續走弱。